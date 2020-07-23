Тольяттинские предприятия озеленяют город

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22 июля состоялся второй этап акции по озеленению города. В ней приняли участие представители администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот», члены экологического совета г.о. Тольятти.15 каштанов были высажены на улице 40 лет Победы. Территория для посадки выбрана не случайно.– Места озеленения определяет отдел благоустройства департамента городского хозяйства. На этой улице когда-то уже были посажены и каштаны, и липу. Но в силу того, что на ней проводились дорожные работы, некоторые насаждения были повреждены. Сейчас мы работаем над их восстановлением, – пояснила руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова.Посадочный материал был предоставлен постоянным членом Совета - ПАО «Куйбышевазот». Работы по уходу за молодыми деревьями на озеленённом участке будут осуществлять специалисты МБУ «Зеленстрой». Всего в рамках акции по озеленению в 2020 году Тольятти посадку новых саженцев произведут на площади около 8 гектаров.Напомним, акция проводится уже третий год подряд. Ее первый этап прошел 22 мая. Тогда 15 саженцев для озеленения улицы 40 лет Победы были предоставлены постоянным членом Совета ООО «Тольяттикаучук».