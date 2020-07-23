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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинские предприятия озеленяют город

23 июля 2020 10:18
144
Тольяттинские предприятия озеленяют город
Всего посадку новых саженцев произведут на площади около 8 гектаров.

22 июля состоялся второй этап акции по озеленению города. В ней приняли участие представители администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот», члены экологического совета г.о. Тольятти.
15 каштанов были высажены на улице 40 лет Победы. Территория для посадки выбрана не случайно.

– Места озеленения определяет отдел благоустройства департамента городского хозяйства. На этой улице когда-то уже были посажены и каштаны, и липу. Но в силу того, что на ней проводились дорожные работы, некоторые насаждения были повреждены. Сейчас мы работаем над их восстановлением, – пояснила руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова.
Посадочный материал был предоставлен постоянным членом Совета - ПАО «Куйбышевазот». Работы по уходу за молодыми деревьями на озеленённом участке будут осуществлять специалисты МБУ «Зеленстрой». Всего в рамках акции по озеленению в 2020 году Тольятти посадку новых саженцев произведут на площади около 8 гектаров.

Напомним, акция проводится уже третий год подряд. Ее первый этап прошел 22 мая. Тогда 15 саженцев для озеленения улицы 40 лет Победы были предоставлены постоянным членом Совета ООО «Тольяттикаучук».
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