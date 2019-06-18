Ситимобил начал работать в Тольятти

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Сервис заказа такси Ситимобил продолжает региональную экспансию и спустя месяц после выхода в Самару, 18 июня, запускается в Тольятти. Это второй крупный город присутствия агрегатора в Самарско-Тольяттинской агломерации после столицы области. По данным Ситимобил, поездки в городе начинаются от 39 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса.Руководитель пресс-службы Ситимобил, Георгий Лобушкин: «После теплого приема в Самаре мы рады наконец оказаться в “автомобильной столице” России. По нашим данным, 41% тольяттинцев выбирают такси для передвижения по городу несколько раз в неделю, а каждый второй пользователь — несколько раз в месяц. Считаем, что популярность этого вида транспорта среди жителей Тольятти будет способствовать развитию нашего сервиса, при этом каждый сможет оценить качественное и доступное такси Ситимобил».В настоящее время сервис такси Ситимобил работает в Москве, 12 городах Подмосковья (Химках, Зеленограде, Долгопрудном, Мытищах, Реутове, Люберцах, Одинцово, Красногорске, Королеве, Балашихе, Солнечногорске, Щелково), Ярославле и Самаре.Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору.