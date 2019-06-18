Сергей Анташев: "Предлагаем 10% финансирования федеральной программы "Доступное жилье для молодых семей" направлять на моногорода"
18 июня 2019 11:15
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Город Тольятти - самый крупный в России моногород и один из самых известных благодаря "АвтоВАЗу". По итогам 2018 года автозавод получил нулевую прибыль против 12,1 млрд рублей убытков годом ранее. Руководство предприятия анонсирует запуск новых моделей и дополнительный набор сотрудников. Между тем, на протяжении нескольких лет молодые люди уезжают из Тольятти, население "стареет". О том, как власти города намерены решать эту проблему, о надеждах, связанных с реализацией национальных проектов, о подготовке города к празднованию 50-летия со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ и многом другом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава администрации Тольятти Сергей Анташев.
- Сергей Александрович, АО "АвтоВАЗ" было и остается градообразующим предприятием для Тольятти. В настоящее время на предприятии работают 38 тыс. горожан. Поступали ли в мэрию либо в городскую службу занятости уведомления от "АвтоВАЗа" о планах по сокращению сотрудников в 2019 году?
- Нет, не поступало. Подобные ничем не подтвержденные слухи о возможных сокращениях на "АвтоВАЗе" расшатывают социальную обстановку.
Да, "АвтоВАЗ" в жизни города остается градообразующим предприятием. Несмотря на то, что в городе успешно работает и развивается большое количество химических заводов, 60% от всех объемов продукции, которая выпускается в Тольятти - это продукция, связанная с производством на "АвтоВАЗе".
Но какие на сегодняшний день факты? В прошлом году "АвтоВАЗ" принял на работу 400 новых специалистов. За 6 ближайших лет автозавод намерен создать 8 новых моделей. Это амбициозные планы. Для этого нужны сотрудники, которые обладают определенными компетенциями. В настоящее время "АвтоВАЗ" заключил договор с Тольяттинским государственным университетом на подготовку специалистов по тем критериям и требованием, которые сейчас предъявляются к работникам предприятия. Разработана система денежного стимулирования молодых кадров. К примеру, если студент с отличием заканчивает вуз и приходит на "АвтоВАЗ", уровень его зарплаты выше. Сейчас студенты могут заключить договор с кадровой службой предприятия, хорошо учиться и знать, что им будет предоставлено место инженера на "АвтоВАЗе". ТГУ в свою очередь создает учебные программы, создает условия для подготовки студентов по тем повышенным требованиям, которые предъявляет к сотрудникам альянс Renault-Nissan.
- Вы неоднократно рассказывали о планах по созданию в городе промышленного туристического маршрута, включающего посещение "АвтоВАЗа". Ведутся ли сейчас переговоры с компанией?
- Да, действительно, у многих жителей России есть огромный интерес к работе волжского автозавода. Многие хотели бы его посетить. Министерство по туризму РФ указывало нам, что желательно развивать в Тольятти как раз направление промышленного туризма. Мы с Николя Мором (с 15 марта 2016 года по 1 июня 2018 года президент "АвтоВАЗa") вели речь о предоставлении возможности туристам посещать "АвтоВАЗ", сейчас продолжаем эту работу с Ивом Каркатзанисом (президент "АвтоВАЗа с 2018 года). Но пока, к сожалению, находимся просто в стадии переговоров. "АвтоВАЗ" не отказывает нам в индивидуальных обращениях. Когда в город приезжают какие-то делегации, нам организовывают экскурсии. Но туристического маршрута такого нет. Хотелось бы объединить в один маршрут музей истории "АвтоВАЗа", технический музей им. К.Сахарова и непосредственное посещение автозавода.
- Одной из основных проблем Тольятти сейчас является миграция трудоспособного населения. Как власти города намерены заинтересовывать молодых людей оставаться жить и работать в родном городе?
- В настоящее время администрация Тольятти вышла с предложениями в Госдуму, касающимися финансирования и распределения средств по программе "Доступное жилье для молодых семей". Наше предложение сводится к необходимости, во-первых, не менее 10% от общего объема финансирования программы направлять на моногорода. Во-вторых, мы предлагаем долю софинансирования программы из федерального бюджета увеличить, а долю муниципалитета сократить до 5%. Как сейчас распределяется софинансирование? Доля муниципалитета увеличилась с 12% до 27%. При этом доля федерального бюджета сокращается, и вся нагрузка, а это больше 50% от общего объема, ложится на региональный бюджет.
Мы надеемся, что, если наше предложение будет принято на уровне Российской Федерации, это качественно изменит ситуацию у нас в городе.
В настоящее время в Тольятти более 6 тыс. молодых семей хотят участвовать в программе поддержки при получении жилья. Это больше половины от общего количества участников программы по всей Самарской области.
Кроме того, более 4,5 тыс. человек стоят в очереди на жилье как малообеспеченные граждане. Таким образом, речь идет о более 10 тыс. семей, которые остро нуждаются в жилье, но не способны его приобрести. Мы должны найти инструменты, чтобы дать им возможность это сделать. В этом плане мы возлагаем большие надежды на национальный проект и хотим, чтобы наши предложения были услышаны.
- В каком состоянии сейчас находится строительный рынок в городе?
- С одной стороны, на рынке жилья в городе сейчас застой. Мы не можем строить много жилья, потому что 130 тыс. кв. метров жилых площадей на сегодняшний день не востребовано. Это суммарный объем и по новостройкам, и по вторичному жилью. Есть выданные разрешения на строительство домов, но застройщики их не строят только потому, что не могут реализовать квартиры. У населения города довольно низкие доходы. Хотя за прошлый год средняя зарплата в городе выросла более чем на 4 тыс. рублей. Я знаю, что есть разные системы подсчета, но я опираюсь на официальную статистику: за прошлый год средняя зарплата составила более 37 тыс. 800 рублей на крупных предприятиях. Но этого недостаточно. Людям просто нечем заплатить за жилье.
Национальный проект ставит перед нами задачу в 2019 году увеличить темпы ввода жилья до 260 тыс. кв. м. В прошлом году мы ввели 140 тыс. кв. м жилья. Это минимальные объемы. В начале 2000-х в городе вводили 350 тыс. кв. м. И сейчас от нас ждут резкого скачка по этому показателю. При этом мы понимаем, что если людям отказать в помощи на приобретении жилья, вряд ли мы сможем решить эту задачу. Поскольку, я повторюсь, доходы горожан не позволяют им самостоятельно осилить покупку квартиры.
- Поскольку речь зашла о национальных проектах, расскажите, как Тольятти включился в их реализацию, какие направления ключевые для города?
- В настоящее время в администрации создан проектный офис по координации и реализации национальных проектов, на заседаниях которого обсуждаются пути достижения поставленных в национальных проектах целей.
На первом месте для нас стоят вопросы экологии, развития городской среды, вопросы культуры и спорта. Улучшение качества жизни, вовлечение людей в малое предпринимательство и вывод из "серых" зарплатных схем. Так, в 2019 году из вышестоящих бюджетов на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируется привлечь порядка 30 млн рублей на предоставление субсидий малому бизнесу.
На благоустройство дворовых и общественных территорий из вышестоящих бюджетов на 2019 год предусмотрено 213,5 млн рублей, на реконструкцию дорожной сети -590,8 млн рублей.
- В следующем году Тольятти будет праздновать 50-летие со дня выпуска первого автомобиля "ВАЗ". Администрация города подготовила план мероприятий по подготовке к данному юбилею. Какие проекты являются самыми значимыми для города и уже обеспечены финансированием?
- Самым ожидаемым для горожан и самым масштабным из проектов в плане значится проектирование и реконструкция набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. В 2018 году в результате опроса горожан был выбран дизайн-проект набережной, сейчас объявлен конкурс на проектирование объекта. Уже в апреле мы определим компанию-проектировщика, которая до конца года разработает проект реконструкции. Вместе с тем, в настоящее время права на площади, которые планируется реконструировать, принадлежат сторонней компании. Идет судебная тяжба по вопросу возвращения этих земель в линии проектирования в собственность муниципалитета.
Мы надеемся, что к концу проектных работ уже сможем распоряжаться землей в линии проектирования, получим заключение экспертизы и начнем работы.
Проект будет сложным, потому что необходимо объединить три вида совершенно разных работ: берегоукрепление, благоустройство и укладку дорог.
Стоимость реконструкции набережной изначально составляла 2,8 млрд рублей. Но когда мы начали смотреть варианты благоустройства, стало понятно, что без берегоукрепления не обойтись. По укрупненному расчету теперь стоимость проекта составляет 4,2 млрд рублей. Предварительно Минстрой РФ совместно с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области согласовали эти предельные суммы.
- Расскажите про проект строительства гимнастического "Немов-центра" для подготовки гимнастов и проведения международных соревнований, также включенный в план мероприятий к 50-летию "ВАЗ"?
- В настоящее время для Центра спортивной гимнастики "Немов-центр" разрабатывается проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость проекта составит около 1,4 млрд рублей. Главная задача - сделать центр, соответствующий всем международным критериям, для подготовки профессиональных гимнастов и проведении соревнований международного уровня. Сейчас мы понимаем, что без специального решения правительства РФ по дополнительному финансированию этот проект невозможно реализовать.
Если будет финансирование, то мы будем строить тот вариант центра, который уже одобрен и городской администрацией, и тренерами, и самим Алексеем Немовым (А.Немов - четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, с 6 лет жил и тренировался в Тольятти). Средства на проект будут выделяться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджета.
Кроме того, серьезным остается вопрос, на чьи средства будет содержаться уже построенный центр. Муниципалитету будет проблематично его содержать.
- Жители города неоднократно жаловались на неприятный запах, собирающийся в воздухе из-за выбросов крупных химических предприятий. Как власти Тольятти отслеживают эту ситуацию?
- Исторически так сложилось, что химическая промышленность в городе построена практически в центре. Кроме того, часть "зеленых легких" Тольятти выгорела во время лесных пожаров несколько лет назад. Погибло более 3 тыс. га леса. (Центральный, Комсомольский и Атозаводский районы Тольятти разделены между собой зелеными зонами - ИФ). Изменилось направление воздушных потоков, очень много дней воздух в городе не движется. Поэтому присутствует порой стойкий химический запах.
Но предприятия сегодня делают очень много для сокращения объемов вредных выбросов в атмосферу. Предприятия готовы финансировать покупку лаборатории, которая будет контролировать воздух, готовы финансировать научную работу по исследованию состава воздуха. Рабочая группа из специалистов предприятий определила, как должна быть укомплектована лаборатория. Исходя из этого стоимость такой лаборатории составит около 30 млн рублей. И предприятия готовы скинуться и такую лабораторию купить. Мы сейчас, опираясь на статистические данные, определим объемы выбросов каждого предприятия в атмосферу. На основании этого пропорционально выбросам будет определено участие каждой компании в приобретении лаборатории. В настоящее время в Тольятти 12 самых крупных по объемам выбросов предприятий. Хотя еще 355 предприятий в разной степени оказывают негативное воздействие на окружающую среду, на атмосферный воздух. Я не могу пока точно сказать, сколько предприятий профинансируют покупку лаборатории.
Представители предприятий сделали справедливое замечание, что необходимо учесть и транспортные компании. Что мы можем учесть? Только городской общественный транспорт. У нас 360 автобусов. Сейчас делаем расчет, чтобы муниципалитет также участвовал в покупке лабораторий. Между тем, если уж говорить о вредных выбросах в атмосферу, я вижу основную проблему не в деятельности предприятий, а в выхлопных газах от транспорта. Промпредприятия - это только 35% выбросов. Большая часть выбросов приходится на автотранспорт, и без федеральных законодательных инициатив мы эту проблему не решим.
- Какие еще основные экологические проблемы есть сейчас у Тольятти и как власти города видят пути их решения?
- Ключевые вопросы, которые нужно решать в городе в части улучшения экологической ситуации, не являются специфическими для Тольятти. Это прежде всего чистый воздух, чистая вода и чистая почва.
Не секрет, что вода к 430 тысячам жителей Автозаводского района поступает из поверхностного источника и от того, какая вода в Волге, зависит здоровье граждан. При этом у нас нет резервных источников подземных вод, которые смогли бы обеспечить потребности жителей Автозаводского района в случае, если что-то происходит с водами Волги. Как в 2010 году была проблема бурного цветения водорослей из-за повышенного содержания марганца. При этом мы сбрасываем стоки с площадей Автозаводского района в Волгу неочищенными. У нас нет очистных сооружений на "ливневке", которая сбрасывает воду с дорог города в Волгу. В этом вопросе для нас очень важно вхождение в нацпроект "Экология". Стоимость проекта по строительству очистных сооружений может составить больше 3 млрд рублей. Сейчас идет процесс разработки проектной документации. Пока нет понимания, как будет проект финансироваться. Кроме того, земля в том месте, где намечено строительство очистных сооружений, частная. Ее придется выкупать. И это городская проблема.
Еще одна проблема города - это свалки. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 40 свалок, определены их площади, объемы и состав. На 2019 год мы ставим перед собой амбициозную задачу ликвидировать максимально возможное их количество. Очень большую помощь нам в этом оказывают промышленные предприятия. С их помощью в прошлом году было ликвидировано 15 свалок.
У нас есть две огромные свалки от прошлой деятельности "АвтоВАЗа". Это отходы, образовавшиеся при строительстве "ВАЗа" и на начальном этапе его деятельности, и свалка "Автовазагрегата". Проекты их рекультивации вошли в национальный проект. На каждую необходимо около 400 млн рублей. В настоящее время мы получили 9 млн рублей на проектные работы. В ближайшее время мы их завершим и представим все необходимые для начала рекультивации документы.
Есть в Тольятти и проблема с загрязнением почвы. Это прежде всего территория химзавода "Фосфор". Это глобальная проблема! Мы много раз пытались ее решить, но пока не удалось. Собственником земель является Российская Федерация. В связи с этим мы даже проект не можем сделать по ликвидации отходов. Ранее мы готовились попасть в федеральную программу по ликвидации последствий прошлой деятельности предприятий. По оценке того времени на уборку территории бывшего завода "Фосфор" необходимо было 3,2 млрд рублей. В настоящее время реализация федеральной программы, к сожалению, приостановлена. Сейчас ведутся переговоры о передаче земель в собственность муниципалитету. Но я готов их принять только с финансовым обеспечением.
Кроме того, я убежден, что бывшего владельца предприятия необходимо обязать понести затраты на устранение последствий работы завода или привлечь к ответственности за такое загрязнение среды.
Фосфор хранится в бочках, бочки ржавеют, протекают. Появляются возгорания, чтобы локализовать пожар, фосфор тушат землёй, перекрывают доступ воздуха к нему. Теперь во многом это не чистый фосфор, а перемешанный с песком. Остатки чистого фосфора мы пытаемся передать на переработку отходов первого класса опасности. Ищем полигон.
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