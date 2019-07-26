На тротуарах перед пешеходными переходами в Тольятти появились яркие белые предупреждающие надписи

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В рамках акции «#БезопасныйПешеходныйПереход», Госавтоинспекция Тольятти обращает внимание пеших участников дорожного движения об осторожности перед нерегулируемыми пешеходными переходами. На покрытие тротуаров нанесли надписи стойкой световозвращающей краской: «Возьми ребенка за руку», «Убедись в безопасности перехода», «Сойди с велосипеда» и «Сними наушники».Всего запланировано нанесение около 130 надписей на тротуарах города, причем место нанесения зависит от проблематики. К примеру, вблизи образовательных учреждений и в местах, где чаще всего переходят дорогу дети, наносятся надписи: «Возьми за руку ребенка» и «Сними наушники». Перед нерегулируемыми пешеходными переходами надпись: «Убедись в безопасности перехода». А чтобы напомнить велосипедистам о безопасности, наносятся надписи "Сойди с велосипеда".Сотрудники Госавтоинспекция надеются, что подобные надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги.