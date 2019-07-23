На четырех улицах Тольятти появится освещение в рамках нацпроекта

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В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы по устройству линий наружного освещения на четырех улицах в Центральном и Автозаводском районах в Тольятти. Это участки улиц Борковская (от ул. Вокзальная до строения №13 по ул. Северная), Революционная (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара), Ленина (на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого) и Новопромышленная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Шлютова).«Дороги расположены в районах с густонаселенной застройкой, рядом с социальными объектами, предприятиями химической промышленности, где высокий трафик движения автомобилей. На участке улицы Борковской большое скопление автомобилей в выходные, поскольку дорога ведет к дачным массивам. По всем включенным в нацпроект участкам были предписания ГИБДД и часто отсутствие улично-дорожного освещения указывалось одной из причин происшествия. Улично-дорожное освещение позволит водителям вовремя сориентироваться в темное время суток и грамотно среагировать на нештатную ситуацию», - говорит руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.В настоящее время подрядная организация «Энергосветстрой» уже приступила к работам на двух улицах Новопромышленной и Ленина.На улице Новопромышленной установлены 18 из 28 опор освещения. На улице Ленина завершаются работы по бетонированию фундамента. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам на улице Революционной.Отметим, что в 2019 году в рамках нацпроекта запланировано оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе. В комплекс работ входят установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, улично-дорожного освещения. В рамках задачи нацпроекта по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние будет отремонтировано 15 участков городских улиц протяженностью 17 км. В целях сокращения дорог, работающих в режиме перегрузки, ведутся подготовительные работы по строительству улицы Офицерской, сообщает пресс-служба облправительства.