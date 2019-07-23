На четырех улицах Тольятти появится освещение в рамках нацпроекта
23 июля 2019 13:55
56
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы по устройству линий наружного освещения на четырех улицах в Центральном и Автозаводском районах в Тольятти. Это участки улиц Борковская (от ул. Вокзальная до строения №13 по ул. Северная), Революционная (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара), Ленина (на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого) и Новопромышленная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Шлютова).
«Дороги расположены в районах с густонаселенной застройкой, рядом с социальными объектами, предприятиями химической промышленности, где высокий трафик движения автомобилей. На участке улицы Борковской большое скопление автомобилей в выходные, поскольку дорога ведет к дачным массивам. По всем включенным в нацпроект участкам были предписания ГИБДД и часто отсутствие улично-дорожного освещения указывалось одной из причин происшествия. Улично-дорожное освещение позволит водителям вовремя сориентироваться в темное время суток и грамотно среагировать на нештатную ситуацию», - говорит руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.
В настоящее время подрядная организация «Энергосветстрой» уже приступила к работам на двух улицах Новопромышленной и Ленина.
На улице Новопромышленной установлены 18 из 28 опор освещения. На улице Ленина завершаются работы по бетонированию фундамента. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам на улице Революционной.
Отметим, что в 2019 году в рамках нацпроекта запланировано оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе. В комплекс работ входят установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, улично-дорожного освещения. В рамках задачи нацпроекта по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние будет отремонтировано 15 участков городских улиц протяженностью 17 км. В целях сокращения дорог, работающих в режиме перегрузки, ведутся подготовительные работы по строительству улицы Офицерской, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 17 апреля 2019
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
533
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1623
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
1686
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
1926
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1698
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1640
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2175
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2170
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2472
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1843
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2831
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15834
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16230
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3809
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4705
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18351
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
5980
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
11455
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5454
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6394
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4395
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18021
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14706
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16868
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4609
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
5359
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17051
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
5472
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
13724
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
390
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
374
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
289
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
429
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
466
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
341
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
740
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
643
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
846
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
856
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
577
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
894
Мероприятия