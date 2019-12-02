Краеведческий музей в Тольятти придется ремонтировать очень быстро
2 декабря 2019 10:55
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Тольяттинские депутаты обнаружили, что ремонт краеведческого музея находится под угрозой срыва и посоветовали подрядчикам поторопиться. Об этом 29 ноября сообщил портал городской думы.
По данным сайта госзакупок, контракт на капитальный ремонт МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» в августе выиграла компания «ДИМАКС». Стоимость контракта составила более 4,4 млн рублей.
Депутаты, посетившие объект на днях, обнаружили, что подрядчик появился на объекте лишь спустя два месяца после подписания контакта. Были нарушены и сроки ремонта кровли. Недоделок еще много. А между тем, капремонт здания должен быть завершен 10 декабря. Подрядчик обещал увеличить количество рабочих рук на объекте и все-таки уложиться в указанные в контракте сроке.
В музее должны быть обновлены фасад и кровля, заменены оконные конструкции, система кондиционирования и электроснабжения, отремонтирован холл, подвал, фондохранилища, помещения на путях эвакуации и туалеты. Ремонт должен быть произведен с учетом потребностей жителей Тольятти, имеющих ограниченные возможности здоровья, пишет СО ОНЛАЙН.
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