Экстремальный забег «Стальной характер» пройдет в Тольятти
24 июля 2019 12:15
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Близится экстремальный забег «Стальной характер». Уже в эту субботу, 27 июля, в Тольятти на территории лыжной базы Автозаводского района Тольятти экстремальный забег пройдет в третий раз. На участие в «Стальном характере» заявилось около 700 человек. Проверить свой характер собрались не только жители Тольятти, но и любители экстрима из Самары, Димитровграда, Жигулёвска, Кузнецка, Пензы и других городов.
Уже в эту субботу участники смогут пройти на выбор одну из двух трасс - 5 км и 8 км и преодолеть более двадцати препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое. Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой. Каждый финишер получит медаль и незабываемые эмоции, сообщает СИБУР.
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