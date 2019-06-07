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Единственный ихтиолог Института экологии Волжского бассейна РАН требует отменить свое сокращение

7 июня 2019 13:54
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Единственный ихтиолог Института экологии Волжского бассейна РАН требует отменить свое сокращение
Центральный районный суд Тольятти отказал ученым.

Областной суд решит, по закону ли были сокращены научные сотрудники ФГБУ «Институт экологии Волжского бассейна РАН г. Тольятти» (ИЭВБ РАН), в том числе единственный ихтиолог учреждения Евгений Шемонаев. Он обратился с требованием восстановить его на работе в Центральный районный суд Тольятти, но тот 7 марта отказал. Теперь дело рассматривает апелляционная инстанция.

Ученый проработал в институте более десяти лет. Г-н Шемонаев изучает сообщество рыб. Он принимал участие в разработке Программы научно-исследовательских работ ИЭВД РАН на водных объектах бассейна Волжско-Камских водохранилищ в 2019–2022 годах и т.д., а потому, по мнению ихтиолога, имел преимущественное право на работу в случае сокращения кадров.

Облсуд 5 июня не стал выносить свое определение, заседание перенесено на 18 июня.

Всего под сокращение попали 8 должностей. В том числе: научные сотрудники лаборатории экологии малых рек и лаборатории экологии простейших и микроорганизмов, младшие научные сотрудники лаборатории экологической биохимии и лаборатории экологии малых рек, инженеры-исследователи лаборатории ландшафтной экологии и лаборатории мониторинга водных объектов, лаборант-исследователь лаборатории экологической биохимии, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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