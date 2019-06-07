Единственный ихтиолог Института экологии Волжского бассейна РАН требует отменить свое сокращение
7 июня 2019 13:54
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Областной суд решит, по закону ли были сокращены научные сотрудники ФГБУ «Институт экологии Волжского бассейна РАН г. Тольятти» (ИЭВБ РАН), в том числе единственный ихтиолог учреждения Евгений Шемонаев. Он обратился с требованием восстановить его на работе в Центральный районный суд Тольятти, но тот 7 марта отказал. Теперь дело рассматривает апелляционная инстанция.
Ученый проработал в институте более десяти лет. Г-н Шемонаев изучает сообщество рыб. Он принимал участие в разработке Программы научно-исследовательских работ ИЭВД РАН на водных объектах бассейна Волжско-Камских водохранилищ в 2019–2022 годах и т.д., а потому, по мнению ихтиолога, имел преимущественное право на работу в случае сокращения кадров.
Облсуд 5 июня не стал выносить свое определение, заседание перенесено на 18 июня.
Всего под сокращение попали 8 должностей. В том числе: научные сотрудники лаборатории экологии малых рек и лаборатории экологии простейших и микроорганизмов, младшие научные сотрудники лаборатории экологической биохимии и лаборатории экологии малых рек, инженеры-исследователи лаборатории ландшафтной экологии и лаборатории мониторинга водных объектов, лаборант-исследователь лаборатории экологической биохимии, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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