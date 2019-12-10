Чиновники Тольятти обвинили зоозащитников в том, что бездомные собаки кусают людей
10 декабря 2019 13:32
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Напомним, 5 декабря в микрорайоне Шлюзовой на детей напала стая собак, 9‑летней девочке потребовалась медицинская помощь. О том, что агрессивных животных в Тольятти никто не отлавливает, речь зашла на заседании городского парламента в пятницу, 6 декабря. Тогда было решено провести совместное заседание комиссий ТГД по городскому хозяйству и общественной безопасности. Оно состоялось в понедельник, 9 декабря. На заседание была приглашена мама той самой школьницы, которую покусали собаки. Она рассказала, что ребенок был очень напуган после инцидента, ее пуховик был весь разодран. Если бы не теплая одежда, то повреждений у школьницы было бы больше. Из-за укуса ребенку до марта будут колоть антирабическую вакцину.
Депутаты напомнили, что в городе периодически возникают проблемы с отловом животных, так как утвержденный на уровне области тариф слишком низкий. Областных субсидий не хватает, приходится изыскивать деньги в местном бюджете. Но даже в тех случаях, когда деньги есть, отловить животных не всегда удается. Как сообщали городские чиновники, за три дня до отлова они обязаны публиковать в СМИ информацию о планируемом отлове и территории, где будут проводиться работы. Этим, по словам чиновников, пользуются сердобольные тольяттинские зоозащитники. Перед отловом они уводят бездомных животных с территории, где должен производиться отлов. Из-за слишком активных защитников животных, по словам чиновников, в Тольятти специализированные организации не хотят заниматься отловом. Приходится заключать контракт с тем, кто подал заявку на конкурс, при этом подрядчик может вообще не имеет опыта работы в данной сфере. Таким, как рассказали чиновники, оказалось ООО «Алива». Этот подрядчик по контракту должен был отловить более 900 животных, но по факту отловлено менее трети. В отношении этого подрядчика сейчас ведется претензионная работа.
Всего в течение года в Тольятти было заключено 2 контракта на отлов бродячих животных. Весной для нужд города эту работу выполнял «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки «Дубово-Уметский». По контракту было отловлено 180 животных, из них никто не вернулся обратно на улицу: 151 животное подвергнуто эвтаназии по ветеринарным заключениям, а 29 – переданы новым владельцам. По отчетам ООО «Алива», ни одна отловленная по контракту собака не была усыплена.
Обсудив проблему, чиновники и депутаты остановились на том, что пока решать проблему нужно точечно. Так, депутаты рекомендовали администрации города незамедлительно заключить прямой договор на отлов агрессивных животных в микрорайоне Шлюзовой. Деньги на это планируется взять из резервного фонда. В бюджете на 2020 год они планируют предусмотреть дополнительные средства на выполнение этой работы в других районах Тольятти, пишет СитиТраффик.
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