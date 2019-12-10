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Чиновники Тольятти обвинили зоозащитников в том, что бездомные собаки кусают людей

10 декабря 2019 13:32
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Чиновники Тольятти обвинили зоозащитников в том, что бездомные собаки кусают людей
Досталось от чинов­ников и подрядчику, который не торопится исполнять муници­пальный контракт и отлав­ливать собак.

Напомним, 5 декабря в микро­районе Шлюзовой на детей напала стая собак, 9‑летней девочке потре­бо­валась медицинская помощь. О том, что агрес­сивных животных в Тольятти никто не отлав­ливает, речь зашла на заседании город­ского парла­мента в пятницу, 6 декабря. Тогда было решено провести совместное заседание комиссий ТГД по город­скому хозяйству и общественной безопас­ности. Оно состо­ялось в понедельник, 9 декабря. На заседание была приглашена мама той самой школьницы, которую покусали собаки. Она рассказала, что ребенок был очень напуган после инцидента, ее пуховик был весь разодран. Если бы не теплая одежда, то повре­ждений у школьницы было бы больше. Из-за укуса ребенку до марта будут колоть антира­би­ческую вакцину.

Депутаты напомнили, что в городе перио­ди­чески возникают проблемы с отловом животных, так как утвер­жденный на уровне области тариф слишком низкий. Областных субсидий не хватает, прихо­дится изыскивать деньги в местном бюджете. Но даже в тех случаях, когда деньги есть, отловить животных не всегда удается. Как сообщали городские чиновники, за три дня до отлова они обязаны публи­ковать в СМИ инфор­мацию о плани­руемом отлове и терри­тории, где будут прово­диться работы. Этим, по словам чинов­ников, пользуются сердо­больные тольят­тинские зооза­щитники. Перед отловом они уводят бездомных животных с терри­тории, где должен произ­во­диться отлов. Из-за слишком активных защит­ников животных, по словам чинов­ников, в Тольятти специ­а­ли­зи­ро­ванные органи­зации не хотят заниматься отловом. Приходится заключать контракт с тем, кто подал заявку на конкурс, при этом подрядчик может вообще не имеет опыта работы в данной сфере. Таким, как рассказали чиновники, оказалось ООО «Алива». Этот подрядчик по контракту должен был отловить более 900 животных, но по факту отловлено менее трети. В отношении этого подрядчика сейчас ведется претен­зи­онная работа.

Всего в течение года в Тольятти было заключено 2 контракта на отлов бродячих животных. Весной для нужд города эту работу выполнял «Ветсанутильзавод по произ­водству мясокостной муки «Дубово-Уметский». По контракту было отловлено 180 животных, из них никто не вернулся обратно на улицу: 151 животное подвергнуто эвтаназии по ветери­нарным заклю­чениям, а 29 – переданы новым владельцам. По отчетам ООО «Алива», ни одна отлов­ленная по контракту собака не была усыплена.

Обсудив проблему, чиновники и депутаты остано­вились на том, что пока решать проблему нужно точечно. Так, депутаты рекомен­довали админи­страции города незамед­ли­тельно заключить прямой договор на отлов агрес­сивных животных в микро­районе Шлюзовой. Деньги на это плани­руется взять из резервного фонда. В бюджете на 2020 год они планируют преду­смотреть допол­ни­тельные средства на выпол­нение этой работы в других районах Тольятти, пишет СитиТраффик.
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