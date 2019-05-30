В Тольятти проведут мероприятия по безопасности для детей и их родителей

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1 июня, в День Защиты Детей, Школа "Лиза Алерт" и Фанни Парк проводят мероприятия по безопасности для детей и их родителей!В 11.00 наши инструкторы проведут первый в Тольятти квест для детей, в котором ребята узнают, как себя вести в городе и в лесу.В 12.00, 14.00 и 16.00 пройдут родительские собрания, где инструкторы расскажут родителям, как можно обезопасить ребёнка и что делать, если он всё таки потерялся.Мероприятие проводится бесплатно на территории Фанни Парка.Для участия в "Родительском собрании" необходима предварительная регистрация.Регистрация https://vk.cc/9pPPEw