В Тольятти почти доделали лестницу набережной Комсомольского района
18 ноября 2019 13:54
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Но перила соорудят только в 2020 году.
Сегодня, 18 ноября глава департамента городского хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин рассказал о завершении основного объема работ по восстановлению лестничных маршей в западной части склона набережной Комсомольского района.
По словам Вадима Александровича, лестничный марш сделан, лотки для стока воды уложены, но, к сожалению, перил к лестницам пока нет, их будут устанавливать в 2020 году.
Дело в том, что восстановление лестничных маршей производилось за счет экономии средств бюджета в текущем году, и денег на перила не хватило. Кроме того, как сообщил глава Комсомольского района Артем Анисимов, остаются некоторые вопросы по уборке территории, пишет TLTgorod.
Фото pixabay.com
Сегодня, 18 ноября глава департамента городского хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин рассказал о завершении основного объема работ по восстановлению лестничных маршей в западной части склона набережной Комсомольского района.
По словам Вадима Александровича, лестничный марш сделан, лотки для стока воды уложены, но, к сожалению, перил к лестницам пока нет, их будут устанавливать в 2020 году.
Дело в том, что восстановление лестничных маршей производилось за счет экономии средств бюджета в текущем году, и денег на перила не хватило. Кроме того, как сообщил глава Комсомольского района Артем Анисимов, остаются некоторые вопросы по уборке территории, пишет TLTgorod.
Фото pixabay.com
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