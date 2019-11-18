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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти почти доделали лестницу набережной Комсомольского района

18 ноября 2019 13:54
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Но перила соорудят только в 2020 году.

Сегодня, 18 ноября глава департамента городского хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин рассказал о завершении основного объема работ по восстановлению лестничных маршей в западной части склона набережной Комсомольского района.
По словам Вадима Александровича, лестничный марш сделан, лотки для стока воды уложены, но, к сожалению, перил к лестницам пока нет, их будут устанавливать в 2020 году.

Дело в том, что восстановление лестничных маршей производилось за счет экономии средств бюджета в текущем году, и денег на перила не хватило. Кроме того, как сообщил глава Комсомольского района Артем Анисимов, остаются некоторые вопросы по уборке территории, пишет TLTgorod.


Фото pixabay.com
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