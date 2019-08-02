В Тольятти началось строительство нового бассейна
2 августа 2019 12:42
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В Тольяттинском государственном университете началось строительство бассейна. 30 июля на месте строительства нового спортивного объекта на пересечении улиц Ушакова и Баныкина в Центральном районе Тольятти был вынут первый ковш земли.
Перед церемонией ректор ТГУ Михаил Криштал напомнил собравшимся, что путь к этому строительству не был лёгким.
«Сегодня замечательный день, мы к нему шли около пяти лет, всеми силами добиваясь, чтобы у нас в городе, в Тольяттинском госуниверситете появился свой бассейн, – сказал Михаил Криштал. – Очень многие нам помогали. Уверен, что мы всё выполним хорошо и в нужные сроки. У нас хороший подрядчик, сейчас вынем первый ковш и также хорошо продолжим».
Помогали вузу с разрешением на строительство и выделением финансирования депутат Госдумы Екатерина Кузьмичёва, вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Они были одними из первых. В дальнейшем ТГУ получил поддержку от нынешнего губернатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Сергея Вострецова, заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева.
Первый ковш земли был вынут с применением ручного труда. Для этого лопаты в руки взяли ректор ТГУ Михаил Криштал, его советник Дмитрий Микель, проректор по административно-хозяйственной работе ТГУ Дмитрий Юсубов, а также представители подрядчика. После того, как ковш был наполнен, об него разбили бутылку шампанского – на успех задуманного. Задание Тольяттинского государственного университета на проектирование крытого плавательного бассейна Министерство науки и высшего образования РФ одобрило в марте 2019 года. Контракт с подрядчиком заключён на сумму 194 424 770 рублей. Через год с небольшим на пересечении улиц Ушакова и Баныкина должен появиться современный спортивный комплекс площадью 3000 кв. м с 25-метровым бассейном и тренажёрным залом. Срок сдачи объекта – 15 ноября 2020 года, пишет TLT.ru.
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