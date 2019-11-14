Тольяттинцам станут доступны шедевры мировой классики

111

Сегодня в Автограде в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, откроют виртуальный концертный зал.Жители города смогут в режиме реального времени подключаться к трансляциям из ведущих концертных залов Москвы и Санкт-Петербурга. Для меломанов также организуют показы редких записей концертов, сообщает Департамент информационной политики.