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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинцам станут доступны шедевры мировой классики

14 ноября 2019 12:18
111
Тольяттинцам станут доступны шедевры мировой классики
Там откроют виртуальный концертный зал.

Сегодня в Автограде в рамках нацпроекта "Культура", реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, откроют виртуальный концертный зал.
Жители города смогут в режиме реального времени подключаться к трансляциям из ведущих концертных залов Москвы и Санкт-Петербурга. Для меломанов также организуют показы редких записей концертов, сообщает Департамент информационной политики.

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