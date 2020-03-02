«Тольяттикаучук» вновь открыл двери предприятия для жителей города

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В середине февраля на предприятии по выпуску синтетических каучуков «Тольяттикаучук» состоялась первая в этом году экскурсия для горожан и гостей города. Посетителей, как правило, интересуют все детали жизни крупного предприятия: от поставки сырья и готовой продукции до контроля качества воздуха и состояния стоков на очистных сооружениях.Программа составлена таким образом, чтобы экскурсанты могли увидеть своими глазами ключевые технологические процессы и в режиме реального времени -получить ответы на свои вопросы от специалистов: начальников производств, инженеров- технологов, специалистов отдела охраны окружающей среды, лаборантов центральной заводской лаборатории.На производстве бутилкаучука гости увидели процесс изготовления и сушки каучуковой крошки, а также формирование ее в белоснежные 30- килограммовые брикеты. Вместе с операторами участники экскурсии наблюдали за автоматизированными процессами, происходящими на производстве изопрена – сырья для синтетических каучуков.- Больше всего впечатлений от посещения объединенной операторной,- поделилась впечатлениями участница экскурсии Людмила Караваева.- Там мало сотрудников, но много экранов на которых мнемосхемы и очень наглядные направления потоков и производственных процессов – это просто поразительно! Да и вообще территория завода порадовала: большая и очень ухоженная.После визита в цеха гостям предприятия предстояло принять участие в замерах воздуха на одной из точек санитарно-защитной зоны предприятия. Здесь экскурсантам рассказали о том, что забор проб с последующим анализом в лабораторных условиях химики предприятий делают еженедельно, а период неблагоприятных метеоусловий пробы отбираются до двух раз в сутки. Все результаты анализов размещаются в открытом доступе в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе «Тольяттикаучук»: https://vk.com/topic-17764573_39861319.Немало эмоций вызвал у группы визит на очистные сооружения. Туда стекается содержимое всех канализаций Центрального района и Северного промузла и подвергается многоступенчатой системе очистки.Каждые сутки поступает около 100 тысяч кубометров сточных вод. Экскурсантам показали не только сложную многоступенчатую систему очистки канализационных стоков, но и рассказали о негативных последствиях привычных бытовых действий.- Честно говоря, раньше даже и не задумывался о том, куда уходят канализационные стоки и, тем более, не думал о последствиях брошенной в унитаз бумаги или ватного диска, поэтому сегодня для меня было немало открытий,- поделился другой участник экскурсии Дмитрий Наумов.Третий год предприятие открывает свои двери и посвящает в тайны углеводородной химии жителей и гостей города. Экскурсии на производство синтетических каучуков проводятся ежеквартально. Следующая запланирована на апрель 2020 года.