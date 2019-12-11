Незаконная автостоянка в Тольятти ликвидирована

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Житель г. Тольятти организовал на земельном участке площадью 2 700 кв.м. автомобильную стоянку, самовольно огородив его и установив пост охраны. Администрация города обратилась с требованием освободить самовольно захваченный участок в суд, который постановил снести незаконную постройку и ограждение. На основании принятого судом решения в отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти в отношении гражданина К. было возбуждено исполнительное производство.Работники отдела судебных приставов вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства лично под роспись, установив пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Мужчина был предупрежден, что в случае неисполнения решения суда, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, а также он будет привлечен к административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ.На следующий же день гражданин Д. сообщил, что требования исполнены в полном объеме. Судебными приставами Автозаводского района г. Тольятти осуществил выход по месту совершения исполнительных действий. На месте бывшей автостоянки действительно было обнаружено пустое поле. Будка охраны, а также забор по всему периметру участка были снесены. Решение суда исполнено.