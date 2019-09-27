Фестиваль Росгвардии «Безопасный город» состоялся в Тольятти
27 сентября 2019 13:43
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База ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области гостеприимно распахнула свои двери в последний четверг сентября. Гостями отряда стали школьники Тольятти, кадеты росгвардейского класса им. героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова, воспитанники юнармейских отрядов, их родители, офицеры-воспитатели и учителя.
В рамках фестиваля «Безопасный город», который проводится по инициативе Директора Росгвардии, было организовано несколько демонстрационных площадок. В ходе интерактивной выставки оружия и образцов специальной техники, стоящих на вооружении отряда, гости праздника смогли не просто полюбоваться на образцы вооружений, но и подержать их в руках. А еще сбылась мечта многих мальчишек – залезть в кабину специального автомобиля, чтобы воочию увидеть, понять и оценить – в каких же условиях несут свою нелегкую службу сотрудники Росгвардии.
По достоинству оценили гости праздника и площадку, на которой работала полевая кухня, развернутая военнослужащими Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
- Вкус армейской каши и чая смело может конкурировать с блюдами многочисленных ресторанов быстрого питания, - отметил учащийся кадетского класса им. героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова Даниил Капустин. - Ведь это вкус сопровождал наших дедов и прадедов в военных походах. А солдатская каша давала им силу побеждать.
Отдельным событием праздника стали показательные выступления росгвардейцев. По сценарию, группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль с подозрительными гражданами. Заметив, что они попали в поле зрения стражей правопорядка, пассажиры машины скрылись в жилом доме и открыли по патрульным огонь из автоматического оружия. На помощь сотрудникам вневедомственной охраны прибыла группа захвата ОМОН. Стремительный штурм – и оба злоумышленника задержаны. После этого свои умения продемонстрировали бойцы инженерно-технической группы спецподразделения, с блеском нейтрализовав условное взрывное устройство.
Зрители были в полном восторге от возможности вживую посмотреть на действия сотрудников Росгвардии в условиях, максимально приближенных к боевым. Победа ОМОНа над вооруженным противником была встречена бурными аплодисментами.
- Идея этого фестиваля принадлежит нашему директору - генералу армии Золотову, - подчеркнул командир ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Евгений Иштимиров. - Цель данного фестиваля – показать жителям нашего города, какими возможностями обладают наши подразделения. Благодаря сегодняшней акции тольяттинцы смогли не только познакомиться с подразделениями, которые входят в состав Росгвардии, но и получше узнать о специфике их службы, сообщает пресс-служба ведомства.
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