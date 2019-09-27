Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 27 сентября, 15:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 64.29
0.1
EUR 70.38
-0.21
Новости /  Новости Тольятти  

Фестиваль Росгвардии «Безопасный город» состоялся в Тольятти

27 сентября 2019 13:43
88
Фестиваль Росгвардии Безопасный город состоялся в Тольятти
Гостями очередного этапа Всероссийской акции, прошедшей на базе тольяттинского ОМОН, стали школьники, кадеты и юнармейцы Автограда.

База ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области гостеприимно распахнула свои двери в последний четверг сентября. Гостями отряда стали школьники Тольятти, кадеты росгвардейского класса им. героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова, воспитанники юнармейских отрядов, их родители, офицеры-воспитатели и учителя.
В рамках фестиваля «Безопасный город», который проводится по инициативе Директора Росгвардии, было организовано несколько демонстрационных площадок. В ходе интерактивной выставки оружия и образцов специальной техники, стоящих на вооружении отряда, гости праздника смогли не просто полюбоваться на образцы вооружений, но и подержать их в руках. А еще сбылась мечта многих мальчишек – залезть в кабину специального автомобиля, чтобы воочию увидеть, понять и оценить – в каких же условиях несут свою нелегкую службу сотрудники Росгвардии.
По достоинству оценили гости праздника и площадку, на которой работала полевая кухня, развернутая военнослужащими Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
- Вкус армейской каши и чая смело может конкурировать с блюдами многочисленных ресторанов быстрого питания, - отметил учащийся кадетского класса им. героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова Даниил Капустин. - Ведь это вкус сопровождал наших дедов и прадедов в военных походах. А солдатская каша давала им силу побеждать.
Отдельным событием праздника стали показательные выступления росгвардейцев. По сценарию, группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль с подозрительными гражданами. Заметив, что они попали в поле зрения стражей правопорядка, пассажиры машины скрылись в жилом доме и открыли по патрульным огонь из автоматического оружия. На помощь сотрудникам вневедомственной охраны прибыла группа захвата ОМОН. Стремительный штурм – и оба злоумышленника задержаны. После этого свои умения продемонстрировали бойцы инженерно-технической группы спецподразделения, с блеском нейтрализовав условное взрывное устройство.

Зрители были в полном восторге от возможности вживую посмотреть на действия сотрудников Росгвардии в условиях, максимально приближенных к боевым. Победа ОМОНа над вооруженным противником была встречена бурными аплодисментами.
- Идея этого фестиваля принадлежит нашему директору - генералу армии Золотову, - подчеркнул командир ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Евгений Иштимиров. - Цель данного фестиваля – показать жителям нашего города, какими возможностями обладают наши подразделения. Благодаря сегодняшней акции тольяттинцы смогли не только познакомиться с подразделениями, которые входят в состав Росгвардии, но и получше узнать о специфике их службы, сообщает пресс-служба ведомства.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 /  Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентября ЖКХ
1074
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 /  Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
358
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
1700
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 /  В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении. Социум
611
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
1703
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 /  В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования. Образование
1754
  • 17 августа 2018
10:15 /  Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
2000
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
1771
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1740
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
2258
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
2235
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2538
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1911
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
2905
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
15888
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
16300
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
3911
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4779
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
18424
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
6043
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
11519
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
5555
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
6455
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4463
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
18095
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
14790
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
16949
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4668
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
5431
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
17133


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
430
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
408
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
572
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
396
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
876
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
462
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1120
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
783
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1026
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1197
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
643
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2507
Весь список

Мероприятия
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
В Самаре прошла акция «Письмо водителю пассажирского автобуса»
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные