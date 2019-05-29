250 школьников из Тольятти «пробежали» ЭкоМарафон «Береги себя для жизни»
29 мая 2019 09:46
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В Тольятти подвели итоги ЭкоМарафона «Береги себя для жизни». В течение месяца свыше 250 школьников города принимали участие в интерактивных занятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни, и рисовали свои плакаты социальной рекламы. Инициатором проекта, который был реализован в рамках программы инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», выступил Социально-экологический Союз Тольятти.
Церемония награждения прошла в Поволжском государственном университете сервиса. Победителем стали ребята из школы №48, чей рисунок будет размещен в школах и учреждениях допобразования города.
«На своем плакате мы изобразили дерево как символ жизни, корни которого тянутся ко всему положительному- здоровое питание, оптимизм, гармония с природой. Наш посыл - если привычки будут хорошими, то и человек вырастет здоровым и у него будет счастливое будущее», - рассказывает ученица 8 класса школы №48 Юля Галкина.
Второе место – у учеников школы №79. В тройку лидеров также попали школьники гимназии №35. А приз зрительских симпатий завоевали учащиеся школа №70. Все работы ребят можно посмотреть на сайте Социально-Экологического союза Тольятти https://ekosouz-tlt.ru/nashi-plany/
Как рассказал председатель правления тольяттинского отделения Социально-Экологического союза Андрей Крючков, особенность проекта – в его мобильности и универсальности. Он может проводится для групп любого возраста , социального положения и легко тиражироваться на другие города и регионы с привлечением различных партнёров.
«В настоящее время к нам поступила заявка и уже проведены два интерактивных занятия ЭкоМарафона в школе№93. Также хотят провести марафон в школах Самары наши коллеги-экологи. Мы передаем эстафету марафона и рады, что у нашего проекта уже есть продолжение, - отметил Андрей Крючков.
Помимо этого, весь методический материал был передан в Департамент образования администрации Тольятти, где каждый желающий его может получить.
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