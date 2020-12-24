В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 

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В четверг, 24 декабря, в 16:00 в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства (ул. Буянова, 1, 2 подъезд, 4 этаж) состоится брифинг посвященный отмене единого налога на вмененный доход.

С 1 января 2021 года прекращает действовать такой налоговый режим как ЕНВД. Применяющие его юридические лица до 31 декабря должны определиться, какой системой будут пользоваться в дальнейшем. Сколько предпринимателей уже перешли с ЕНВД? Чем грозит просрочка перехода? Как выбрать подходящий налоговый режим в зависимости от сферы деятельности? Ответы на эти и другие вопросы дадут участники встречи.

Прямая онлайн-трансляция с мероприятия будет доступна сайте sova.info в разделе пресс-центр, а также в пабликах Самарского областного вещательного агентства в социальных сетях.

https://youtu.be/ZS98aujVDkI

Фото pixabay.com