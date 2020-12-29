В новогоднюю ночь Самарский театр оперы и балета подарит всем самарцам балет-феерию «Щелкунчик»

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В новогоднюю ночь жители области смогут увидеть балет-феерию «Щелкунчик» Самарского академического театра оперы и балета в телеэфире благодаря ГТРК «Самара». Спектакль будет показан на телеканале «Самара 24» 1 января в 00.10 (сразу после новогоднего обращения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова).

Сложно представить более новогоднее театральное представление, чем прекрасный балет на музыку Петра Чайковского. Как приятно окунуться в мир детства, когда живое воображение во всём ищет чуда – и находит! Крёстный Дроссельмейер подарил девочке Маше на Рождество декоративный орехокол в форме куклы-щелкунчика... и фантазия унесла её в сказку с прекрасным принцем, ожившими игрушками и экзотическими городами.

Либретто к балету создано Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», хореография Кирилла Шморгонера.

Автор фото Антон Сенько.

