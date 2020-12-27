СМИ: Киркоров предложил Баскову занять места на кладбище рядом

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Дружеские отношения двух известных исполнителей отечественной поп-музыки Филиппа Киркорова и Николая Баскова пользователи сети обсуждают уже давно, передает anews.com.

Теперь представители шоу-бизнеса в очередной раз подогрели интерес публики к своим персонам. Басков рассказал журналистам, что Филипп Бедросович предложил ему выкупить места на кладбище рядом. Николай пошутил, что это для того, чтобы “поклонники могли приходить сразу к обоим кумирам”.

Как отмечают журналисты интернет-издания “Дни.ру”, Филипп Киркоров всегда демонстрирует трепетное отношение к почтению памяти ушедших коллег по творческому цеху.

Фото: ВКонтакте