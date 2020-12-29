На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты

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В связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самаре проводить не планируется. Вместе с тем, в городе создана новогодняя атмосфера, которая дает возможность горожанам почувствовать праздничное настроение. Основными локациями для семейных прогулок и активного отдыха в предстоящие новогодние каникулы станут катки, зоны отдыха и спортивные площадки, новогодние ёлки.

На территории площади Куйбышева по традиции залиты два катка, установлены елочный комплекс и световые конструкции, подготовлены выдержанные в едином стиле точки питания и продажи сувенирной продукции, сообщает горадминистрация.

В этом году на площади появились и новые инсталляция. Светящиеся фигуры Кроша и Нюши из мультфильма «Смешарики», несколько космических арт-объектов, ледовые скульптуры. Для свободного посещения доступны и арт-локации, расположенные в импровизированном лесу - усадьба Деда Мороза, волшебный дуб, чудо-печка, избушка Бабы Яги.

Так как в наступающем году юбилей первого полета в космос на площади Куйбышева установлена серия смысловых арт-объектов. Здесь и луноход, и космические шлемы, и тематически оформленные ростомер и тантамареска. Украсили территорию и уже полюбившиеся горожанам матрешки и космопупс. Рядом с арт-объектами установлены информационные стенды «Первые в космосе. История в фактах и фотографиях» и панно с экраном, где можно увидеть земной шар и Юрия Гагарина.

В настоящее время завершается монтаж объемных панно с героями мультфильма «Тайна третьей планеты». В следующем году будет отмечаться 40-летие советского мультфильма.

Все арт-объекты находятся на безопасном расстоянии друг от друга и доступны для свободного посещения. Концепция новогоднего оформления города согласована Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

Уважаемые жители и гости города! В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. Соблюдайтесь социальную дистанцию, носите маски, мойте руки. Берегите себя и своих близких!