Хореограф Егор Дружинин рассказал о доводившей танцоров до слез Пугачевой

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Хореограф и актер Егор Дружинин рассказал об опыте работы с Аллой Пугачевой, отметив ее сложный характер, передает lenta.ru. Об этом он поведал в YouTube-шоу «Надежда Стрелец».

Хореограф успел дважды поработать с Примадонной. В первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Пугачева. Танцор сказал, что тогда он хорошо прочувствовал ее скверный характер и пообещал себе никогда не работать с ней.

Однако в прошлом году Дружинин и Пугачева снова участвовали в создании общего проекта — юбилейного шоу певицы «P.S.». По словам артиста, в этот раз звезда российской эстрады так же была жестока к танцорам и участникам концерта, порой доводя тех до слез. Хореографа отдельно затронуло ее отношение к нему и его балету. «Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: "Я же вас не знаю"», — вспомнил он.

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube / lenta.ru