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Хореограф Егор Дружинин рассказал о доводившей танцоров до слез Пугачевой

24 декабря 2020 22:38
103
Хореограф успел дважды поработать с Примадонной.

Хореограф и актер Егор Дружинин рассказал об опыте работы с Аллой Пугачевой, отметив ее сложный характер, передает lenta.ru. Об этом он поведал в YouTube-шоу «Надежда Стрелец».

Хореограф успел дважды поработать с Примадонной. В первый раз — на концерте певицы Жасмин, постановщиком которого была Пугачева. Танцор сказал, что тогда он хорошо прочувствовал ее скверный характер и пообещал себе никогда не работать с ней.

Однако в прошлом году Дружинин и Пугачева снова участвовали в создании общего проекта — юбилейного шоу певицы «P.S.». По словам артиста, в этот раз звезда российской эстрады так же была жестока к танцорам и участникам концерта, порой доводя тех до слез. Хореографа отдельно затронуло ее отношение к нему и его балету. «Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: "Я же вас не знаю"», — вспомнил он.

 

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube / lenta.ru

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Комментарии

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23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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