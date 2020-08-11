XVII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!» состоится в Самаре 22-27 сентября

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Проект реализован при поддержке «Российского фонда культуры», в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара. Художественный руководитель конкурса - заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, лауреат международных конкурсов Сергей Иванович Войтенко. Члены жюри - известные мастера баянного искусства, профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля.Конкурсные прослушивания являются открытыми. В рамках конкурса будут проводиться ежевечерние концерты в КТК «Дирижабль» (г. Самара, ул. Куйбышева д. 104).27 сентября 2020 состоится заключительный Гала-концерт с участием российских и международных звезд баянной сцены, который пройдет в Самарской Филармонии по адресу ул. Фрунзе д. 141.Задачей конкурса является развитие истинно русской культуры баянного творчества, поддержка молодых исполнителей и популяризация этого вида музыкального искусства. Лауреаты в каждой номинации получат дипломы, ценные призы и высокие денежные премии, а победители в средней и старшей возрастных группах будут рекомендованы для участия в международных конкурсах “Кубок мира” и “Трофей мира” 2021 года.Подать заявку на участие можно, передает пресс-служба оргкомитета проекта “Виват, Баян!”.