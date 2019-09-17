XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» начал свою работу в Самаре

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Этот творческий марафон из года в год успешно объединяет профессиональное сообщество режиссеров, сценаристов, операторов неигрового кино. За 11 лет в адрес фестиваля поступило свыше 1700 документальных фильмов. В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы.С приветствием от имени от губернатора Самарской областивыступила врио министра культуры региона«На протяжении многих лет этот кинофорум поддерживает авторов, работы которых наполнены любовью и уважением к России, ее истории и культуре, а также вниманием к людям, созидателям, чья жизнь служит достойным примером для многих поколений», — подчеркнуто в приветствии.В этом году на главной фестивальной площадке — ЦРК «Художественный», а также в Историческом парке «Россия — Моя история», в аудиториях самарских вузов и техникумов традиционно пройдут встречи с ведущими артистами и режиссерами-документалистами.Старт фестивалю дала звезда российского кинематографа заслуженная артистка РФ. В ЦРК «Художественный» прошел творческий вечер, где актриса представила самарским зрителям свой новый фильм «Куда течет море». Почетным гостем фестиваля станет и легендарный режиссер, народный артист РФ. Маэстро проведет творческий вечер и мастер- класс для студентов профильных вузов.В призовом фонде фестиваля Приз Губернатора Самарской области, Приз Главы г.о.Самара, Приз Клуба Почетных граждан, Приз зрительских симпатий. В этом году фестивальную копилку пополнила еще одна награда: Приз от Ассоциации Исторических парков России, на площадках которых тоже проходят показы фестивальных работ. Автор приза — скульптор, мастер художественного литья, член Союза художников России(Тольятти). Этой наградой будут отмечены лучшие документальные ленты, посвященные истории России.Программа XII Открытого Всероссийского фестиваля «Соль земли»:17 сентября:9:00 – 16:00, ЦРК «Художественный», Большой, Камерный и Малый залы:- Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;11:00 – 16:00, Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» — Показ конкурсных и внеконкурсных фильмов фестиваля «Соль земли».18 сентября, ЦРК «Художественный»:9:00 – 18:30 (Большой, Камерный и Малый залы) — Показ конкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;19:00 – 21:00 (Большой зал) — Творческая встреча с режиссером, народным артистом России Николаем Досталем. Встреча пройдет с участием художника по костюмам Евгении Досталь и актера Валерия Гришко.Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»:11:00 – 13:00 — Мастер-класс для студентов профильных вузов режиссера, народного артиста России Николая Досталя.14:00 – 16:00 — Встреча с историком, писателем, поэтом, директором мультимедийного парка «Россия – Моя история» в Омске Ольгой Безродной. Тема встречи: «Жизнь и творчества Владимира Высоцкого». По окончании – показ киноленты из архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли».18:00 – 19:30 – Программа «Свет миру». Удивительную детскую программу авторских мультфильмов и игрового кино представит сценарист, кинорежиссер, член Гильдии неигрового кино и телевидения России, Елена Лобачева (г.Ярославль).19 сентября, ЦРК «Художественный», Большой, Камерный и Малый залы:9:00 – 11:00 — Показ конкурсных фильмов фестиваля «Соль земли»;Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1):14:30 – 16:30 — торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Соль земли», передает пресс-служба облправительства.