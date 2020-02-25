Волжский хор отправляется в гастрольный тур по городам Сибири и Урала

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Волжские песни и танцы в новой программе «Лучшее и новое» заиграют в городах Сибири и Урала. Песни и танцы расскажут о жизни волжан – о любви и страсти, молодецкой удали и женской грации…Для детей коллектив подготовил вокально-хореографический спектакль «Царевна-лягушка». Всем известная сказка в исполнении Волжского хора завоевала сердца уже многих поколений самарских школьников. Живая энергия русских народных песен и танцев в соединении с увлекательным сюжетом — вот за что полюбили спектакль дети и взрослые.Коллектив хора с нетерпением ждёт гастрольного тура. Впереди — более 8000 километров дороги и тысячи зрителей; 19 городов, 7 из которых впервые увидят выступление легендарного коллектива.«Мы едем прославлять наш край! Мы всегда говорим, что мы из Самары. Все впечатления, которые мы подарим там зрителям — это будут, в первую очередь, впечатления о регионе, уровень региона», – рассказал директор хора Виталий Натаров.Во время тура артисты встретятся со своими друзьями и коллегами – Уральским, Сибирским и Омским хорами. На их родных площадках Волжский хор проведёт концерты, представив местной публике своё творчество, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО