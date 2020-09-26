Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Людмилу Максакову с юбилеем

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР и актрису Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Людмилу Максакову, передает ТАСС. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вы посвятили свою жизнь актерской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант. И конечно, зрители ценят и искренне любят Ваши блистательные, незабываемые работы в кинематографе", - подчеркнул глава государства.

Людмила Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье выдающейся русской певицы, народной артистки СССР Марии Максаковой. После окончания Щукинского училища всю жизнь проработала в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. На счету у актрисы более 50 театральных ролей, исполненных в спектаклях многих выдающихся режиссеров, особое место среди которых занимал Петр Фоменко. Кроме того, Максакова снималась в фильмах Григория Чухрая, Иосифа Хейфица, Игоря Таланкина, Петра Тодоровского.

Фото: Вадим Шульц / tvkultura.ru