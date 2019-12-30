Виктор Рыжаков стал новым худруком "Современника"

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"Новым руководителем театра "Современник" с 4 января назначен Виктор Рыжаков", — сказали в пресс-службе.Рыжаков - театральный режиссер, педагог. Художественный руководитель центра имени Вс. Мейерхольда, руководитель курса на актёрском факультете Школы-студии МХАТ.Ранее художественным руководителем театра была народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась в четверг в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек состоялось в стенах московского театра "Современник" в воскресенье, после чего артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.