Видеоверсию спектакля Самарского театра драмы «Месье Амилькар, или Человек, который платит» покажут в ЦРК «Художественный»

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В спектакле сыграли талантливые и любимые Самарой актёры: народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Владимир Борисов, заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко, народная артистка России Жанна Романенко и др.Вячеслав Гвоздков занимал пост генерального директора Самарского театра драмы с 1995 по 2018 года. Всего он поставил более 150 спектаклей в России и в Европе. С 1990 по 1995 годы работал художественным руководителем санкт-петербургского театра «Балтийский дом». Также был директором международного театрального фестиваля «Балтийский дом»… Спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит» Вячеслав Гвоздков поставил по всемирно известной пьесе одного из лучших современных французских драматургов Ива Жамиака (Yves Jamiaque, род. 1918). Ив Жамиак – один из лучших современных французских драматургов. Он с отличием окончил исторический факультет университета, а во время Второй мировой войны, находясь в плену, начал писать первые пьесы. После войны пробовал себя в режиссуре, работал актером. На протяжении тридцати лет жизни Жамиак работал на радио, писал пьесы и сам занимался их постановкой. Параллельно он писал для театров, его произведения имели успех у зрителей и слушателей. Среди пьес драматурга есть серьезные драмы и развлекательные легкие комедии, психологические зарисовки и гротескные произведения. Французский драматург работал в разных жанрах. В 1947 году он был назван лучшим комедиографом во Франции, а в 1963 году за фильм «Кодин» получил Пальмовую ветвь Каннского фестиваля в номинации «Лучший сценарий».Постановка и музыкальное оформление: заслуженный деятель искусств России Вячеслав Гвоздков.Сценография и костюмы: лауреат Государственной премии РФ Александр Орлов (Санкт-Петербург).Пластика: лауреат Государственной премии РФ Сергей Грицай (Санкт-Петербург).В спектакле звучит музыка З. Фибиха. Премьера спектакля состоялась в июле 2005 года.В главных ролях: Александр Амилькар – народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Владимир Борисов, Геноле Машý – актёр театра и кино Федор Степаненко, Элеонора – народная артистка России Жанна Романенко.Ведущий вечера: актёр театра и кино Фёдор Михайлович Степаненко. Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98. Стоимость билета – 150 рублей, передает пресс-служба минкульта СО.