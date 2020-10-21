Вечера французского кино в «Художественном»

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С 26 октября по 23 ноября ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (г. Самара, ул. Куйбышева, 105) приглашает на вечера французского кино в рамках VI Международного фестиваля «Французская осень».

Организатор – Культурно-лингвистическая самарская региональная общественная организация «Альянс Франсез Самара» при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в Москве. Партнер фестиваля – отель «Ибис». При содействии Агентства социокультурных технологий.

Фестиваль призван познакомить самарскую публику с французской культурой в различных её проявлениях. В этом году тема Фестиваля: «Поиск себя». «Изоляция, которую мы все пережили во время пандемии, позволила нам задуматься о своей жизни, сосредоточиться на том, что для нас по-настоящему важно. Посмотреть на своё прошлое и задаться вопросом о настоящем, чтобы узнать, действительно ли жизнь, которую мы ведём, является той жизнью, которую мы желаем» — вот, как комментируют организаторы Фестиваля выбор его сквозной темы.

Программа кинопоказов:

— 26 октября: «100 килограммов звёзд» (Франция, 2019, драма, комедия, 88 мин., 12+);

— 2 ноября: «Красивый бандит» (Франция, 2017, драма, комедия, 104 мин., 16+);

— 9 ноября: «Прощание с ночью» (Франция, 2019, драма, 103 мин., 16+);

— 16 ноября: «Всё, что осталось от революции» (Франция, 2018, комедия, 88 мин., 18+);

— 23 ноября: «Жизненная необходимость» (Франция, 2019, драма, мелодрама, комедия, 99 мин., 18+).

Внимание! Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Не забудьте надеть маску!

Начало сеансов в 18.30. Стоимость билета на каждый показ фильма: 150 руб.

Описание фильмов:

— «100 килограммов звёзд»/ 100 kilos d’étoiles (Франция, 2019, драма, комедия, 88 мин., 12+). У шестнадцатилетней Лоис с детства одна мечта — стать космонавтом и улететь далеко от Земли, где она чувствует себя такой чужой. У нее талант к математике и физике, но есть проблема: Лоис весит 100 килограммов. И способа избавиться от такой наследственности нет. Когда Лоис, кажется, теряет всё, она встречает Амели, Станну и Жюстин, трех девочек, которые готовы улететь в космос вместе с ней… В ролях: Лор Дюшен, Анжель Мецгер, Полин Серийе, Зои де Тарле, Изабель де Эртог, Филипп Реббо, Джонатан Ламбер, Бастьен Бодекот, Максим Дрисен, Элиза Авеланж.

— «Красивый бандит»/ Un beau voyou (Франция, 2017, драма, комедия, 104 мин., 16+). Накануне давно ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар полиции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершенного преступления вынуждает его начать расследование. В ролях: Шарль Берлен, Сванн Арло, Дженнифер Декер, Жан-Кентен Шатлен.

— «Прощание с ночью»/ L’adieu à la nuit (Франция, 2019, драма, 103 мин., 16+). Мюриэль счастлива видеть своего внука Алекса, который приезжает навестить ее перед своим переездом в Канаду. Заинтригованная его поведением, она внезапно узнает, что он лжет: его ожидает совсем другая жизнь. Мюриэль понимает, что действовать необходимо очень быстро.

Фильм — обладатель награды внеконкурсной программы на Берлинале 2019. В ролях: Катрин Денёв, Кейси Мотте-Кляйн, Улайя Амамра, Камель Лабруди, Стефан Бак

— «Всё, что осталось от революции»/ Tout ce qu’il me reste de la révolution (Франция, 2018, комедия, 88 мин., 18+). Анжеле было 8 лет, когда первый Макдональдс открылся в Восточном Берлине. С тех пор она боролась с проклятием своего поколения: родиться «слишком поздно» во время глобальной политической депрессии. Ее сестра выбрала мир бизнеса, а мать в одну ночь бросила свою политическую борьбу, чтобы уехать в одиночку в деревню. В ролях: Джудит Дэвис, Малик Зиди, Клер Дюма, Симон Бакуше.

— «Жизненная необходимость»/ Perdrix (Франция, 2019, драма, мелодрама, комедия, 99 мин., 18+). Размеренная жизнь Пьера Пердрикса изменилась с появлением искрометной и неуловимой Жюльетты Вебб. Подобно урагану она ворвалась в его замкнутый мир, заполнив его чувственностью и хаосом. Пьеру и его родным придется пересмотреть свои взгляды и начать жить по-настоящему. В ролях: Сванн Арло, Мод Уайлер, Фанни Ардан, Николя Мори, Patience Munchenbach, Александр Стайгер, передает пресс-служба минкульта СО.