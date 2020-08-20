VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится

4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. На экранах большого и камерного залов пройдут показы нескольких конкурсных программ.
В частности, любители кино смогут увидеть игровые короткометражные фильмы из разных уголков России и из-за рубежа, а также оценить программу экспериментальных фильмов, музыкальных клипов и документальных лент. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
Фестиваль проводится в рамках реализации на территории Самарской области Губернского общественного проекта «Культурное сердце России» по направлению «Культура рядом».
На данный момент прием работ завершен. В общей сложности организаторы получили около 150 заявок от авторов из 10 стран - России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Латвии, Испании, Италии и Ирана. География обширная - от Барселоны и Риги до Владивостока, от Мурманска до Баку.
Лучшие работы отберет жюри во главе с выпускником ВГИКа им. Герасимова Антоном Стеллингом (Самара). Секцию экспериментальных работ оценит создатель первого российского полнометражного фильма, снятого на iPhone, кинорежиссер, сценарист, продюсер, монтажер и художник Борис Гуц (Москва). Выбором лучшей документальной ленты займется кинорежиссер, краевед, директор киностудии «Самарафильм» Олег Ракшин.
Специальная секция Самарского фестиваля независимого кино 70/30 в 2020 году будет отдана под презентацию и показ лучших работ Dollar Baby Russia - международного кинофестиваля короткометражных экранизаций произведений Стивена Кинга. На сегодняшний день во многих странах мира проводится свой Dollar Baby. Организаторами данного начинания в нашей стране является сеть кинотеатров «Монитор» (Краснодар). В рамках Dollar Baby Russia в Самаре будут показаны лучшие экранизации рассказов мастера ужасов из России, США и Венгрии. Кроме того, в Центре российской кинематографии «Художественный» пройдут премьерные показы трех новых российских экранизаций - «Нездоровится» (реж. Егор Долгих, Брянск, по рассказу «Нездоровье«), «Молоток» (реж. Роман Алексеев, Санкт-Петербург, по рассказу «Человек, который любил цветы») и «Немой» (реж. Олеся Поздеева, Екатеринбург, по одноимённому рассказу).
Главным призом фестиваля традиционно станет «Золотая пицца» - символ любительского кинематографа.
Напомним, в 2019 году триумфатором основной программы стала работа Антона Момота «Свидетель», которая была признана победителем в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Звания «Лучший самарский фильм» удостоилась работа Владимира Метальникова «Домовой».
С новостями Фестиваля можно ознакомиться в официальной группе Фестиваля http://vk.com/kino7030
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