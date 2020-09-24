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25 сентября в 17.00 в залах Самарского областного художественного музея состоится открытие выставки «Я ни о чем не жалею…», посвященной 120-летию со дня рождения самарского художника Тихона Васильевича Успенского (1900-1936).

Т.В. Успенский родился в Самаре в 1900 году. Учился сначала в духовной школе, а затем в Пензенском художественном училище, но закончить его не смог – началась революция. С 1923 по 1927 годы прошел курс в частной студии профессора Д.Н. Кардовского в Москве, затем вернулся на родные волжские берега в Самару.

Работал Т.В. Успенский в разных жанрах: историко-революционном, портрете, пейзаже, в каждом из которых старался отразить эпоху. На выставке представлены работы разных лет: от ранних школьных альбомов, студенческих штудий до программных картин.

В ряде произведений о героях Гражданской войны художник утверждал идеал мужественных и сильных людей («Красногвардеец», 1931, портрет К.Е. Ворошилова, 1935). Небольшой эскиз к картине «Партизаны» проникнут суровой романтикой. Несмотря на трудное время, картины наполнены кипучей энергией, энтузиазмом и ожиданием счастливых перемен («Сезонники», 1932, «Рыбацкий колхоз», 1930-е).

В экспозиции представлены портреты. С особой теплотой написаны женские образы («Дама в голубом», 1934, «Портрет Н. Кончаловской», 1930-е). Привлекает внимание портрет жены художника А.С. Успенской «Ночью перед театром» (1935).

В пейзажах Т.В. Успенский стремился запечатлеть просторы Волги, писал окрестности города, продолжая традиции К.П. Головкина («Волга у Жигулей» (1935), «Молодецкий курган» (1935), «Ширяево», (1935).

Музей представляет зрителям имя почти забытого мастера, хотя в первой половине ХХ века его называли «талантливейшим художником», оставившим заметный след в художественной жизни Самары-Куйбышева, перпедает пресс-служба минкульта СО.