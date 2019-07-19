В выходные на набережной латиноамериканские ритмы, шоу бразильских барабанов, джаз и этно-фолк

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20 июля на Некрасовском спуске в 18.00 выступит дуэт «Porter’s». Джазовые стандарты в исполнении Владимира Юрина (вокал) и Дмитрия Дмитриева (гитара). Музыкальную программу продолжит Дмитрий Львов - музыкант, участник инструментального проекта «ДиВэй», этно-фолк группы «Этрусски», экс-участник известного этно-коллектива «Mingle». Дмитрий сочиняет музыку более 18 лет, играет на гитаре и гуслях, в эту субботу представит своё сольное творчество. Завершит субботний музыкальный вечер на набережной известная самарская группа «Тушь».На Маяковском спуске - вечер латиноамериканских ритмов от школы танцев «Dance and Live». Начало в 18.00.21 июля в 18.00 откроет музыкальный вечер на Некрасовском спуске фолк-группа «Velvet Fall». Песни «Velvet Fall» – это синтез современной поэзии с музыкальными традициями средневековья. В музыке группы - запоминающиеся мелодии, красивые инструментальные партии, исполненные на этнических духовых инструментах.В 19.00 выступит дуэт «Puzzle peace». В его исполнении прозвучат джазовые стандарты и мелодии из легендарных кинофильмов. Закончит музыкальный вечер кавер-группа «River bend», исполняющая англоязычные хиты 60-70-х годов.В воскресенье на Маяковском спуске зажигательные танцевальные ритмы. В 18.00 начнет программу коллектив «Sambara», исполняющий бразильскую карнавальную самбу на барабанах. С 19.00 до 21.00 преподаватели танцевального клуба «Американо» проведут мастер-класс по кизомбе. Одна из трактовок названия танца «кизомба» - это «праздник», или «фестиваль», передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци