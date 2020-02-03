В виртуальном концертном зале в Сызрани состоится видеотрансляция концерта «Один виток вокруг планеты»

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В программе концерта: Петров - Увертюра к кинофильму «Укрощение огня», Мурадели - «Я – земля» («Марш космонавтов»), Пахмутова - «Знаете, каким онпарнем был»; «Надежда»; Гридин - «Рассыпуха» для баяна с оркестром, Рахманинов - «Пляска цыганок» из оперы «Алеко», Курт - Полька «Палисандр», Монти – Чардаш, Теодоракис - Увертюра из музыки к пьесе «Квартал ангелов», Дворжак - Славянский танец № 8, Динику – «Молдавский жок», Гридин - Карело-финская полька для баяна с оркестром, Маляров - «В стиле кантри» для гуслей с оркестром, Живкович - «Богам ритма», Мийо - Бразилейра из сюиты «Скарамуш», Верди - Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня», Гуно - Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта», Тарридас - Пасодобль «Канарские острова», Гуэррини - «Мелодрама», Россини - Неаполитанская тарантелла и другие произведения.Вход свободный. Количество мест ограничено, передает пресс-служба облправительства.