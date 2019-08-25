В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова

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"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — заявил собеседник издания.Как отмечает газета, скорее всего, актер решил пройти обследование перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября.Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали. Актеру якобы стало плохо после употребления алкоголя. Других подробностей не приводилось.Фото: соцсети