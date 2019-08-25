В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова
25 августа 2019 16:51
140
"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — заявил собеседник издания.
Как отмечает газета, скорее всего, актер решил пройти обследование перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября.
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали. Актеру якобы стало плохо после употребления алкоголя. Других подробностей не приводилось.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 августа 2019 18:18
Необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации. Социум
125
25 августа 2019 15:09
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их бичевней. Социум
161
25 августа 2019 13:01
По отношению к людям он вел себя дружелюбно. Социум
207
Здравоохранение
24 августа 2019 23:20Прожестожель – терапия масталгии и мастопатии
Для того чтобы купировать симптоматику мастолгии и мастопатии, успешно используют гель Прожестожель. Здравоохранение
50
24 августа 2019 18:55
Российским докторам удалось убедить турецких коллег допустить пациентку до транспортировки на компьютерный томограф. Здравоохранение
715
24 августа 2019 13:07
Это не Самарская область. Здравоохранение
357
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14276
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14248
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14352
Туризм
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
262
19 августа 2019 16:49Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным. Туризм
76
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
270
Образование
24 августа 2019 08:26
Для участия необходимо зарегистрироваться до 29 августа. Образование
389
23 августа 2019 17:48
В мероприятии примут участие более 170 педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования Новокуйбышевска и Волжского района. Образование
399
23 августа 2019 16:42
Об этом говорится в письме ИРИ, направленном в Минпросвещения. Образование
358
Культура
25 августа 2019 16:51
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали. Культура
139
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
1802
24 августа 2019 09:39
В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада. Культура
1929
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15001
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
54
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14471
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1153
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
288
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
251
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
501
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1212
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
615
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
713
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
1804
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
315
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
624
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
435
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
593
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
951
Мероприятия