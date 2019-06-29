В связи с погодными условиями выступления оркестров с набережной реки Волги переносятся в Струковский сад

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Парад оркестров проследует по улице Куйбышева с 15.30, и сразу по окончании шествия в Струковском саду начнется марафон-концерт фестиваля.Все гости фестиваля выступят именно на этой площадке, выступления оркестров с набережной реки Волги переносятся в Струковский сад, передает пресс-служба горадминистрации.