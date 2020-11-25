В селе Варламово Сызранского района отремонтировали культурно-досуговый центр

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Благодаря национальному проекту «Культура» в межпоселковом культурно-досуговом центре в Варламове произведен капитальный ремонт. Здание 1964 года постройки не реконструировали несколько десятков лет.

На его обновление было выделено почти 18 млн рублей. За пять месяцев отремонтировали фасад, кровлю, заменили окна, двери, отопительную систему, провели электромонтажные работы, установили видеонаблюдение. Полностью отремонтировали холл, зрительный зал, кабинеты для занятия творчеством и физкультурой.

После ремонта МКДЦ стал современным и многофункциональным центром с привлекательным обликом для посетителей всех возрастов. Теперь здесь есть студия раннего эстетического развития детей, детский центр по подготовке к школе, детское кафе, игровая комната, зона для проведения мастер-классов, семинаров, курсов повышения квалификации, физкультурно-оздоровительная зона, выставочная зона, зона общения и отдыха. «Наш дом культуры очень преобразился, теперь появилось место, где можно воплотить свои задумки, на душе прямо становится от этого хорошо. Стало светлее, ярче, комфортнее, современнее», — отметила жительница поселка Варламово Людмила Косачева.

В поселке Варламово — много известных народных коллективов. Это семейный цыганский ансамбль «Гиля Ромэн», хореографический ансамбль «Рапсодия», этно-фольклорный ансамбль «Верея», театр «Надежда», вокальный ансамбль «Верность». Народные коллективы и клубы являются лауреатами и обладателями Гран-при областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Они выступают с концертными программами перед жителями не только Сызранского района, но и Шигонского, Ставропольского районов, Ульяновской области, в клубах и домах культуры Сызрани, Самары, Тольятти, Жигулевска, Октябрьска. Сызранский ансамбль русской песни «Родники» знают далеко за пределами Самарской области. Существует коллектив уже 10 лет, на счету множество побед. В том числе и в международных конкурсах. К тому же Варламово является центром Сызранского района, в нем проживает почти 4000 жителей, и все мероприятия районного уровня проходят этом межпоселенческом культурно-досуговом центре. Так что пустовать обновленный центр культуры точно не будет.

— Это уже третий объект культуры, который мы открываем после капремонта, — рассказал министр культуры Самарской области Борис Илларионов. – В этом году нам предстоит открыть еще семь объектов. Для всей сферы культуры региона это безусловно большой праздник. Благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова нам удалось привлечь и средства из федерального бюджета, и выделить серьезные региональные средства на трехлетние программы реновации сельских домов культуры по всей области. Будут капитально отремонтированы или реконструированы около тридцати объектов. Я уверен, что эта программа продолжится и в будущем, поскольку нацпроект «Культура» будет работать на перспективу, до 2030 года. Эту нужно, чтобы внедрять новые формы проведения досуга и дать возможность реализоваться талантам, которых у нас очень много, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО