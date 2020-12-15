В селе Елшанка Сергиевского района по НП «Культура» завершается реконструкция Дома культуры

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В мае 2020 года в селе Елшанка Сергиевского района Самарской области в рамках национального проекта «Культура» началась реконструкция сельского Дома культуры. Основная часть работ уже сделана. Строители закончили утепление и декоративную отделку фасада, усиление цоколя и внутренних проемов, устройство кровли и кирпичной кладки стен. Установлены оконные и дверные блоки. Завершена внутренняя отделка. Появилась красивая сцена, оснащенная современным оборудованием. По информации министерства строительства Самарской области, готовность объекта очень высокая и до конца года он должен быть сдан.

Особенностью обновленного ДК является зал-трансформер, что позволит максимально эффективно использовать имеющуюся площадь. Здесь можно будет не только демонстрировать фильмы, ставить спектакли, показывать концерты, но и проводить танцевальные вечера, дискуссии и квесты.

«Елшанский дом культуры - первый объект в районе, попавший в нацпроект «Культура». Для сельчан – это настоящий подарок, ведь вся жизнь села сосредоточена вокруг ДК и школы. Мы полностью поменяли не только здание, но и всю его начинку, включая сцену», - подчеркнула заместитель главы муниципального района Сергиевский Елена Астапова.

Сейчас в ДК работают 13 творческих коллективов, в которых постоянно занимаются более 150 человек. Среди творческих объединений - вокальная группа «Грустиночка», драматический коллектив, мастерская декоративно-прикладного творчества и др.

«Если честно, мы даже и не мечтали о таком ДК, - поделилась заведующая Елшанским домом культуры Любовь Макарова. - Это просто Дворец. Цветовое освещение, просторная сцена, огромный экран на сцене, современная звуковая аппаратура, замечательная акустика… Я уверена, что после реконструкции у нас наверняка появится что-то новое, что поможет сделать жизнь на селе более яркой и интересной», передает пресс-служба облправительства.