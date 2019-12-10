В самарском ДК "Заря" пройдет заключительный концерт фестиваля «Мир, в котором я живу»

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В этом году фестиваль был посвящен Году театра в России.Целью проведения мероприятия является выявление и поддержка талантливых детей с ограниченными возможностями. Участие в городском фестивале помогает детям раскрыть свой внутренний мир, приобрести уверенность, поверить в свои возможности, дарит им новые впечатления и новых друзей.Отборочные туры фестиваля проводились во всех районах города по двум номинациям: декоративно-прикладное и концертное творчество.В текущем году в фестивале приняли участие около 1 400 детей. Лауреатами стали 85 детей (52 ребенка в номинации концертное творчество и 33 в номинации декоративно-прикладное).Зрителям будут представлены лучшие номера по таким направлениям, как вокал и художественное слово, пантомима и дрессура, хореография и исполнение собственных сочинений, иллюзион и инструментальное творчество. Кроме того, гости торжества смогут ознакомиться с работами детей-лауреатов в декоративно-прикладном творчестве, которые дают представление о детских интересах и мечах, об исторических событиях, любимых игрушках.По окончании праздничного мероприятия лауреаты фестиваля будут награждены дипломами горадминистрации и памятными подарками.