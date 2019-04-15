В рамках ежегодного оперного фестиваля Самарского академического театра оперы и балета представят четыре оперы и гала-концерт

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С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) пройдет ежегодный оперный фестиваль. В этот раз он носит название «Имена».В программе — четыре оперы (три оперы на итальянском языке и одна на русском, три серьезные и одну комическая, три оперы в сценическом исполнении и одна – в концертном) и завершающий гала-концерт.В афише – имена всемирно известных композиторов и имена исполнителей — тех, что уже знамениты, и тех, которые стоят того, чтобы их запомнили.В дни фестиваля также пройдет презентация книги «Как смотреть оперу» – сборника эссе, составленного оперными критиками Алексеем Париным и Аей Макаровой при участии завлита Самарского академического театра оперы и балета Екатерины Бабуриной.Художественный руководитель фестиваля – главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.Программа фестиваля:17 апреля в 18:30 — Открытие фестиваля. Опера Дж. Верди «Риголетто» (концертное исполнение). Герцог Мантуанский – Алексей Татаринцев (театр «Новая опера»); Риголетто – Владислав Сулимский (Мариинский театр); дирижер – Евгений Хохлов.19 апреля в 18:30 — Опера Дж. Россини «Севильский цирюльник». Граф Альмавива – Алексей Татаринцев (театр «Новая опера»), Фигаро – Владимир Мороз (Мариинский театр), Бартоло – Ренат Латыпов, Розина – Ирина Янцева, Базилио – Андрей Антонов, дирижер – Андрей Данилов.21 апреля в 18:30 — Опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста». *Грязной – Владислав Куприянов (Мариинский театр); Марфа – Айгуль Хисматуллина (Мариинский театр); Лыков – Евгений Ахмедов (Мариинский театр); Собакин – Дмитрий Григорьев (Мариинский театр), Любаша – Анна Костенко, дирижер – Евгений Хохлов.*Солисты – стипендиаты Программы Аткинс, работающей на базе Мариинского театра – международного образовательного проекта, учрежденного в 2015 году и патронируемого меценатом Вероникой Аткинс и маэстро Валерием Гергиевым. Проект призван поддержать молодых оперных артистов, которые находятся в начале своей профессиональной карьеры.25 апреля в 18:30 — Опера Дж. Верди «Аида». Аида – Татьяна Ларина, Радамес – Ованес Айвазян (Армянский театр оперы и балета), Амнерис – Агунда Кулаева (Большой театр), Рамфис – Георгий Шагалов, Амонасро – Василий Святкин, дирижер – Евгений Хохлов.27 апреля в 18:30 — Закрытие фестиваля. Гала-концерт с участием Агунды Кулаевой (Большой театр), Ованеса Айвазяна (Армянский театр оперы и балета), Богдана Волкова (театр «Новая опера»), солистов Самарского академического театра оперы и балета. Дирижер – Евгений Хохлов.В программе фестиваля возможны изменения, передает пресс-служба облправительства.