В рамках Федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» свои спектакли в Самаре покажет Чеченский ТЮЗ

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Артисты–кукольники из города Грозный Чеченской Республики покажут самарским зрителям три спектакля:на сцене «Дома Актёра» (Самара, ул. Вилоновская, 24) прошли показы спектакля «Солдат и ведьма». Режиссёр-постановщик - Заслуженная артистка республики Мордовия Л.В. Шахова, художник-постановщик - Альбина Дзарахохова.в 11:00 и 12:00 в МБОУ школа №10 г.о. Самара (ул. Силина, 10) - спектакль «Кот в сапогах». Режиссёр-постановщик - Заслуженная артист России В. Домбровский, художник- постановщик - Н.Кашенина.в 10:30 и 13:10 на малой сцене «Самарского академического театра оперы и балета» (площадь Куйбышева, 1) - спектакль «Солдат и ведьма».в 10:40 и 13:20 в МБОУ школа №139 г.о. Самара (Солнечная,19/26) - спектакль «Сказка о золотом скакуне». Режиссёр-постановщик - Заслуженная артистка республики Мордовия Л.В. Шахова, художник-постановщик - А. Митрофанов;в 10:30 и 11:30 на сцене «Дома Актёра» (Самара, ул. Вилоновская,24) - спектакль «Солдат и ведьма», передает пресс-служба облправительства.