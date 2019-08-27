В октябре в Самарском театре оперы и балета пройдет Фестиваль классического балета им. А. Шелест

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18 октября – 31 октября в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет XIX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест «Планета Аллы Шелест». В этом году фестиваль совмещает сразу два юбилея: 100-летие со дня рождения великой балерины, давшей ему свое имя, и 25-летие самого форума, начало которому положил вечер в честь Аллы Яковлевны, прошедший на сцене театра 9 октября 1994 г. Фестиваль ежегодно становится памятным событием, которое собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика отражает грани таланта Аллы Шелест, поддерживает и развивает традиции классического русского балета.Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и создала целую галерею ярких образов в балетах классического наследия и постановках хореографов-современников. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета.В этом году программа фестиваля включает семь мероприятий: шесть балетных спектаклей и завершающий гала-концерт с участием звезд мировой балетной сцены.Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». В свое время Алла Шелест блистала на ленинградской сцене, исполняя партию ханской жены Заремы, чья ревность стала причиной трагической развязки сюжета.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.Открытие фестиваля – 18 октября в 18:30Премьера балета-поэмы Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан»Балетмейстер-постановщик – Дарья Павленко (Санкт-Петербург)Дирижер-постановщик – Евгений ХохловХудожник-постановщик – Андрей Войтенко (Санкт-Петербург)Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (Санкт-Петербург)20 октября в 18:30Балет Л. Минкуса «Баядерка»23 октября в 18:30Балет «Шопениана» и гала-концерт25 октября в 18:30Премьера балета-поэмы Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан»27 октября в 18:30Балет А. Адана «Жизель»29 октября в 18:30Балет П. Чайковского «Лебединое озеро»Закрытие фестиваля – 31 октября в 18:30Шелест-галаВ программе фестиваля возможны изменения, передает пресс-служба театра.