В областной библиотеке открылась фотовыставка «Диего и Фрида: улыбка на полпути»

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15 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Диего и Фрида: улыбка на полпути». Экспозиция в девяноста шести фотографиях рассказывает удивительную историю любви яркой художницы Фриды Кало и эксцентричного монументалиста Диего Ривера. Выставка о жизни и творчестве двух художников, работы которых сегодня актуальны и очень интересны ценителям живописи, проходит в рамках Дней Мексиканской культуры в Самарской области. Их представляет в нашей губернии Мексиканское агентство по международному сотрудничеству и Посольство Мексики в Российской Федерации.«Сегодня у нас, в одной из старейших библиотек России, очень яркое и знаменательное событие – открытие фотовыставки «Диего и Фрида: улыбка на полпути». Нас посетил высокий гость – Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Берта Пенсадо Морено, – приветствовала посетителей врио директора СОУНБ, кандидат исторических наук Наталья Малкова. – К этому дню мы подготовили книжно-иллюстративную выставку, где собрана литература из фондов нашей библиотеки, которая позволит посетителям погрузиться в потрясающую, самобытную культуру и историю Мексики, ощутить в полной мере ту атмосферу, в которой формировались две неординарные личности, два талантливых художника – Диего Ривера и Фрида Кало. Я надеюсь, это поможет восприятию и пониманию их творчества. Добро пожаловать!»Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина от имени министерства культуры и правительства Самарской губернии поблагодарилапосольство Мексики за дружбу и продолжение плодотворного сотрудничества, которое сложилось летом прошлого года во время Чемпионата мира по футболу.«Обаятельные, красивые люди Мексики очаровали нас, – отметила Ирина Евгеньевна. – Замечательно, что культура и футбол сближают наши народы. Ничто так не способствует дружбе людей, как изучение традиций, обычаев, культуры и искусства народов. Такого рода культурный обмен дает старт эффективным деловым отношениям для развития совместных проектов в области экономики, науки и других отраслей деятельности».Диего и Фрида были одной из самых противоречивых пар в истории искусства Мексики. Их яркие личности вызывали у современников самые разнообразныечувства, однако нельзя отрицать, что они оба сформировали уникальное явление своего времени.«Фрида Кало и Диего Ривера – это иконы мексиканской художественной культуры, известные всему миру. Нам показалось очень важным включить фотовыставку о них в программу Дней Мексики в Самаре. Те фото, которые вы видите, отражают повседневную жизнь художников, показывают, как выглядел их дом, как они встречались с друзьями», – представила фотовыставку самарской публике Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Норма Берта Пенсадо Морено.На торжественном мероприятии отметили интерес, с которым общаются между собой российские и мексиканские студенты и попросили студента Самарскогонационально-исследовательского университета Хесус Галинсога Самора прочитать на родном языке стихи классиков Мексиканских Соединенных штатов.Сразу после открытия фотовыставки Наталья Малкова провела небольшую экскурсию на английском языке для гостей Самарской губернии, показала книги обистории и культуре Мексики, среди которых были такие библиографические ценности как «История о покорении Мексики» Антона Солиса 1765 года из коллекции графов Орловых-Давыдовых, о чем свидетельствовал соответствующий экслибрис. Норма Берта Пенсадо Морено назвала эту книгу настоящим бриллиантом.На прощание представители мексиканского посольства и СОУНБ обменялись памятными подарками. Наталья Малкова вручила Норме Берте Пенсадо Мореносборник «Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом и культурном ландшафте Самарской Луки», подготовленный сотрудниками СОУНБ.Уже сегодня, 16 октября в 18:00, наша библиотека приглашает на поэтический вечер «ОСВЯЩЕНИЕ МИГА», где носители языка и самарские чтецы ознакомят вас с испаноязычной поэзией.Фотовыставка «Диего и Фрида: улыбка на полпути» будет работать в Самарской областной универсальной научной библиотеке до 27 октября, передает пресс-служба СОУНБ.