В областной Художественный музей, где экспонируется «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, приехал Дмитрий Азаров

117

Эти выходные — последние дни, когда в Самарской области гостит одно из самых известных произведений XX века — «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. В субботу, 19 декабря, в областной Художественный музей, где экспонируется картина, насладиться легендарным живописным полотном приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

19 декабря — особенная для картины дата: именно в этот день ровно 105 лет назад она была впервые представлена публике на выставке «Последней футуристической выставке картин „0,10“» в Петрограде. «Удивительно, что этот день картина встречает именно у нас, в Самарской области», — отметила директор областного Художественного музея Алла Шахматова.

В Самарскую область «Чёрный квадрат» был доставлен в конце ноября в рамках «Дней Эрмитажа» в 63-м регионе. Договоренность о реализации совместных проектов была достигнута и закреплена соглашением, подписанным Дмитрием Азаровым и гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в 2019 году на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Выставка «Чёрного квадрата» стала возможной благодаря нашему соглашению с Эрмитажем. Я еще раз хочу поблагодарить Михаила Борисовича Пиотровского за саму идею такого сотрудничества и такой выставки одной картины, за те добрые слова, которые он сказал в адрес нашей Самарской области, предваряя открытие выставки»,- отметил Дмитрий Азаров.

Для демонстрации знаменитого полотна самарскими дизайнерами, архитекторами Дмитрием и Марией Храмовыми был разработан специальный арт-проект под названием «Чёрный квадрат [Аудиенция]», образной темой которого является особая организация пространства – павильон в виде треугольной призмы. Конструкция павильона ведёт зрителей к «Чёрному квадрату». Cтены павильона, сужаясь к углу с «Чёрным квадратом», усиливают концентрацию энергии картины, одновременно влияя и на восприятие зрителя.

«На мой взгляд, картина очень интересно выставляется, и хотел бы поблагодарить наших удивительных архитекторов, дизайнеров, замечательных творческих людей Дмитрия и Марию Храмовых. Эксперты, искусствоведы, которые приезжали из столицы, других городов страны, отмечали, что такая подача картины добавляет в восприятии. И в этом смогли убедится не только жители города, всей Самарской области, но и те многочисленные гости, которые приехали сюда ради того, чтобы увидеть «Чёрный квадрат» Малевича на Самарской земле», — акцентировал внимание Глава региона.

Отметим, что по инициативе Главы региона, руководителя рабочей группы Госсовета по культуре Дмитрия Азарова Самарская область активно развивает отношения с ведущими федеральными музеями: договорённости о партнёрстве достигнуты также с ГМИИ им.Пушкина и с Третьяковской картинной галереей.

«Нацелен на то, чтобы Третьяковская картинная галерея была представлена в Самаре своим филиалом, — отметил Губернатор. — Надеюсь, что 2021 год станет ключевым с точки зрения создания самого здания, самого пространства музея. И дай Бог первый квартал 2022 года филиал здесь уже откроется. Все силы для этого приложим».