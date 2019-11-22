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22 ноября 2019 года в московском метрополитене прошла выставка, посвященная достопримечательностям Самарской области. Выставка - результат работы полномочного представительства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при Президенте Российской Федерации Владимира Путина и Правительстве Российской Федерации совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ГУП «Московский метрополитен» в рамках межрегионального соглашения о сотрудничестве между Правительствами Москвы и Самарской области.На мероприятии присутствовал вице-губернатор - полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Андрей Когтев, советник полномочного представителя Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации Александр Васильев и член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Самарской области Фарит Мухаметшин, начальник Службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Роман Прыганов.Фотовыставка отображает культурное, архитектурное и природное наследие, которым обладает Самарская область. «Конечно, это далеко не все, чем богат регион, и мы полагаем, что фотопроект вызовет общественный интерес», – отметил Андрей Когтев. Выставка посвящена популяризации региона среди гостей и жителей столицы, повышению узнаваемости достопримечательностей и туристического потенциала Самарской области.