В молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» 1 декабря состоится «Джаз вечеринка»
27 ноября 2019 14:28
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Мероприятие пройдёт в рамках реализации общественного проекта «Культурное сердце России», созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Напомним, инициаторами создания «Дирижабля» выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.
На сцене – «Porter’s» с джазовыми стандартами золотой эпохи свинга 30-40х годов, джазовое трио «Марвисла» - это чувственная гитара, глубокий звук контрабаса и изящный вокал, и квинтет «Монокль», исполняющий золотую классику джаза, нежные босса-новы и мощный фьюжн. Танцевальные мастер-классы и выступления от танцевального клуба «Американо». Все оттенки джазовых настроений в этот вечер на нашей сцене.
Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба горадминистрации.
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