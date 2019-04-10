В апреле балетная труппа Самарского академического театра оперы и балета отправится на гастроли в Тольятти

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14 апреля в 12:00 и 17:00 в ДК «Тольятти» (Тольятти, бульвар Ленина, стр. 1) будет показана премьера нынешнего сезона – поставленный в Самарском академическом театре оперы и балета в декабре балет Генриха Майорова «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна.«Чиполлино» – признанный хит семейного репертуара: эффектные классические танцы встраиваются в динамичный сюжет, воплощенный в задорной пантомиме.18 апреля в 18:30 на этой же площадке, в ДК «Тольятти», будет представлена «Спящая красавица», поставленная в 2011 году Габриэлой Комлевой. Этот балет продолжает традиции петербургской школы: знаменитая балерина Кировского (Мариинского) театра воссоздала длясамарской сцены хореографию Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, передает пресс-служба облправительства.