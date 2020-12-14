В ЦРК «Художественный» состоится открытие выставки работ Евгения Бабушкина

15 декабря, в 15:00, в Арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки работ самодеятельного художника Евгения Бабушкина «Девчонки».
Женя Бабушкин – художник-поэт-писатель, создавший параллельную реальность, где обитают самые невообразимые существа – гномы и русалки, эльфы и сильфиды. Посетители выставки смогут окунуться в добрый мир волшебной сказки, прожить небольшой кусочек своей «взрослой» жизни в окружении чудесных персонажей — словно бы вновь очутиться в детстве, где всегда светло и уютно.
В своих картинах Женя каждый раз оголяет перед зрителем свою светлую и чистую душу. Его почерк всегда узнаваем, его работы не спутать ни с какими другими. Хотя порою и называют Женю Бабушкина самарским Густавом Климтом, но это лишь снова и снова подчеркивает необычность и смелость творца.
Его работы отличает особая сказочность, чистота передачи образов и невероятно яркая декоративная манера исполнения. Мир Жени Бабушкина — тёплый и светлый, по-детски добрый, наивный, беззаботный.
Выставка «Девчонки» будет работать до 13 января 2021 года с 9.00 до 20.00 ежедневно.
Вход свободный, передает пресс-служба минкульта СО.
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