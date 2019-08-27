В ЦРК «Художественный» прошла всероссийская акция «Ночь кино – 2019»
27 августа 2019 18:23
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Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в России уже в четвертый раз. Её организаторами стали министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, а также портал культурного наследия и традиций России Культура.РФ. В Самарской области организатором акции выступило Агентство социокультурных технологий.
Цель данной акции — популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, содействие развитию российского кинематографа.
Более тысячи зрителей смогли увидеть экспозицию фотовыставки «Виват, кино России!», которая встречала гостей у входа в кинотеатр на пешеходной улице Куйбышева. Все желающие приняли участие в развлекательной программе «Ретроспектива российского кино», позволившей окунуться в мир немого кино, а также советского и современного российского кинематографа.
Атмосферу праздника помогли создать музыкальные композиции инструментального коллектива Avenue Beat в стиле джаз, блюз, фанк, латина и регги, а также оригинальные номера мимов театра пантомимы «ГримАсы», танцевальные композиции в исполнении шоу-балета «Та-Ис». Киновикторины с розыгрышами призов провёл известный ведущий, организатор мероприятий, режиссёр Александр Карачёв.
Каждый желающий смог бесплатно посмотреть ставший лидером народного голосования российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», а также семейную комедию с элементами фэнтези «Домовой» Евгения Бедарева и комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Кроме ЦРК «Художественный» акция «Ночь кино» прошла на таких муниципальных площадках, как самарская публичная библиотека, ДК «Чайка» (п. Управленческий), ДК «Пламя» (пгт. Прибрежный), ДК «Сатурн» (п.г.т. Берёза).
Также «Ночь кино» провели в Тольятти, Новокуйбышевске, Нефтегорске, Сызрани, Кинеле, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе, и ряде муниципальных районов области. Всего акция прошла на 134 площадках области, где популярные российские фильмы смогли увидеть более 23 тыс. зрителей, передает пресс-служба облправительства.
Фото: пресс-служба облправительства
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