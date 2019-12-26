В "Современнике" назвали дату и место похорон Галины Волчек

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"Прощание с Галиной Борисовной начнется 29 декабря в 11.00 в театре "Современник", а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", — рассказали в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости один из зрителей, находившийся в "Современнике" в четверг, актеры и зрители театра после спектакля почтили память худрука минутой молчания и продолжительными аплодисментами.Волчек скончалась в четверг в Москве. Актриса несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшенилось. Ей было 86 лет.Галина Волчек окончила мастерскую Александра Карева в школе-студии МХАТ в 1955 году. За свою карьеру она успела сыграть множество ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон" и многих других.В 1962 году Волчек попробовала себя в качестве режиссера, работая над спектаклем "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона.В 1972 году она стала главным режиссером театра "Современник", а в 1989-м — его художественного руководителем.В 1989 году ей присвоили звание народной артистки СССР. В 2017 году она была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации".