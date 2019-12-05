В Сергиевском районе презентовали автоклуб, приобретенный в рамках национального проекта «Культура»

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Нацпроект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарской области исполнение находится под личным контролемгубернатора Дмитрия Азарова, который является руководителем рабочей группы Государственного Совета по направлению «Культура».Приобретение многофункционального передвижного культурного центра решает проблему отсутствия в отдаленных населенных пунктах культурного досуга. Дает возможность самодеятельным творческим коллективам гастролировать по области.Ольга Николаева, руководитель управления культуры и молодежной политики Сергиевского района:«Сегодня для нас настоящий праздник — в рамках национального проекта мы открываем такой многофункциональный мобильный передвижной центр,который позволит нам обсуживать малые населенные пункты, или те населенные пункты, где нет домов культуры».Основной целью проекта является вовлечение в культуру как можно большего количество людей, обеспечение им доступа к услугам культуры и возможности для самореализации.«Автоклуб для нас очень важен, потому что он будет нас выручать. Мы сможем посетить каждое отдаленное село. И жители будут очень рады», - отмечает жительница Сергиевского района Тамара Евдокимова.Всего в рамках национального проекта «Культура» в период с 2019 по 2024 год в регионы Российской Федерации поступят 600 многофункциональных передвижных культурных центров.Юрий Анцинов, председатель собрания представителей Сергиевского района:«Этому комплексу не нужно подключение к электроэнергии, он сам вырабатывает электроэнергию, сам озвучку производит, освещение, есть сцена. То есть, все условия созданы для того, чтобы артисты радовали наших жителей».В 2019 году жители 5 муниципальных районов Самарской области смогут познакомиться с выступлениями талантливых земляков, передает пресс-служба облправительства.